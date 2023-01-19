عناوين الصحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023م

2023/01/19
صحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023م

صحيفة الانتباهة

“التغيير”: لن نستمرّ في”الإطاري” إذا نقص”نقطة”
اجتماعات لقادة”السيادي” بجبريل ومناوي لإقناعهما بـ”التسوية”
فولكر: أطراف جديدة أبدت رغبتها في الانضمام لـ”التسوية”
الدولار يقترب من جاهز الـ600
الكتلة الديمقراطية: الصراع حول العملية السياسية”صراع سلطة”

صحيفة اليوم التالي

نبيل أديب: لا علاقة لفضّ الاعتصام بالعدالة الانتقالية
المدارس الخاصة: لا تعطيل للدراسة بعد اليوم
المجلس المركزي: المبادرة المصرية منبر لقوى الثورة المضادة
هزة أرضية في مناطق واسعة بالقضارف

صحيفة الحراك السياسي

محامي دارفور: الصراع في بليل لم يكن قبليًا
الشيوعي: اتفاقية جوبا غيّبت المتضرّرين بقضايا خارج إطار الحرب
بدء اجتماعات أمنية بين السودان والجنوب بجوبا
هزّة أرضية طفيفة تضرب القضارف
الإمدادات الطبية توضّح حقيقة تصفية صيدلياتها بالخرطوم

باج نيوز

2023/01/19