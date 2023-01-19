



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023م

صحيفة الانتباهة

“التغيير”: لن نستمرّ في”الإطاري” إذا نقص”نقطة”

اجتماعات لقادة”السيادي” بجبريل ومناوي لإقناعهما بـ”التسوية”

فولكر: أطراف جديدة أبدت رغبتها في الانضمام لـ”التسوية”

الدولار يقترب من جاهز الـ600

الكتلة الديمقراطية: الصراع حول العملية السياسية”صراع سلطة”

صحيفة اليوم التالي

نبيل أديب: لا علاقة لفضّ الاعتصام بالعدالة الانتقالية

المدارس الخاصة: لا تعطيل للدراسة بعد اليوم

المجلس المركزي: المبادرة المصرية منبر لقوى الثورة المضادة

هزة أرضية في مناطق واسعة بالقضارف

صحيفة الحراك السياسي

محامي دارفور: الصراع في بليل لم يكن قبليًا

الشيوعي: اتفاقية جوبا غيّبت المتضرّرين بقضايا خارج إطار الحرب

بدء اجتماعات أمنية بين السودان والجنوب بجوبا

هزّة أرضية طفيفة تضرب القضارف

الإمدادات الطبية توضّح حقيقة تصفية صيدلياتها بالخرطوم

باج نيوز