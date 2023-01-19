أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023م
صحيفة الانتباهة
“التغيير”: لن نستمرّ في”الإطاري” إذا نقص”نقطة”
اجتماعات لقادة”السيادي” بجبريل ومناوي لإقناعهما بـ”التسوية”
فولكر: أطراف جديدة أبدت رغبتها في الانضمام لـ”التسوية”
الدولار يقترب من جاهز الـ600
الكتلة الديمقراطية: الصراع حول العملية السياسية”صراع سلطة”
صحيفة اليوم التالي
نبيل أديب: لا علاقة لفضّ الاعتصام بالعدالة الانتقالية
المدارس الخاصة: لا تعطيل للدراسة بعد اليوم
المجلس المركزي: المبادرة المصرية منبر لقوى الثورة المضادة
هزة أرضية في مناطق واسعة بالقضارف
صحيفة الحراك السياسي
محامي دارفور: الصراع في بليل لم يكن قبليًا
الشيوعي: اتفاقية جوبا غيّبت المتضرّرين بقضايا خارج إطار الحرب
بدء اجتماعات أمنية بين السودان والجنوب بجوبا
هزّة أرضية طفيفة تضرب القضارف
الإمدادات الطبية توضّح حقيقة تصفية صيدلياتها بالخرطوم
باج نيوز