صبري محمد علي يكتب.. ركّز معاي يامنقة





خاص بـ [الانتباهة]

بالامس كتبنا عن ان حكاية (الإطاري) دى (حالجة) خااالس واستدللنا بقلة ادب السيد فولكر الاخيرة فى مطالبته القوات الامنية بالتعامل مع المتظاهرين بالطريقة التى يراها هو والمتتبع يلاحظ ان فولكر ما زال يختلق معارك فى غير معترك فلا المظاهرات هى المظاهرات ولا القوي الامنية تجاوزت القانون فى التعامل .

وقلنا ….

ان (فولكر) يسابق الزمن للظفر بتمكين القحاطة و (بعد داك) كل شئ سيسهل بالنسبة للدول المتربصة وعملائها من عبدت الدولار والمناصب .

اليوم قال ليك …

فكي (منقة) بحسب [ متاريس] زعلان خااالس من السيد نبيل اديب المحامي

فى شنو يا منقة؟

قال ليك كده بس !

كيييف …

يمشي يصرح ل (الترا سودان) ويقول ليهم ان التفكيك يجب ان يكون عبر القانون . وان توصيات ورشة (دق الريحة) الاخيرة جاءت مخيبة للآمال وغير مقبوله

طيب ! وفيها شنو يا منقة ما (ياهو) الكلام الصاح !

محتوى مدفوع

مش كده وبس ….

فكي منقة بزعلتو ديك قال لقناة الجزيرة ان السيد نبيل هو (الد اعداء اللجنة) وان اللجنة كانت تعمل (وسط بحور من البيروقراطية)

بحور دى حلوه مُش ! و واجهت (اى لجنتهم) عقبات بشأن تفكيك بعض استثمارات دول خليجية !

ياخ انتو ….

كنتو فاضيين لى من (فيفتي فيفتي) ؟ و البلع من غير مضغ من عربية و(انتا) طالع

نفتح ملف منظمة الدعوة الاسلامية واللا بلاش؟

ود الفكي ….

برضو قالوا زعلان من اديب لانه كان رئيسا للجنة القانونية بالحرية والتغيير ولم يذكر لهم سواءتهم داخل اللجنة بل ذهب بها للاعلام !(يعني شال الطشت وطلع بيهو برة)

و ده المزعلك يا منقة ؟

ماااا الحقيقة العلمية او القانونية ستظل هى الحقيقة ولو من تحت البطانية .

منقة ….

انا غايتو مجهز لي عمود بعنوان

(اصنعوا لآل قحط طعام …)

مخير الله !

غايتو …..

اكتر حاجة مكيفاني فى السيد البرهان انه زول ما عندو كلمة واحده و(غتيت جنس غتاته)

راااقد فى عنقريبو يناديهم …

القاحطة !

نعم سيدي

امشوا اتفقوا

إتفقنا يا ريس

سمح امشوا اكتبوه

كتبناه ياريس

طيب امشوا راجعوه

راجعناه يا ريس

سمح …

جيبو النشوفو

القحاطة …

اتفقتوا

اااي اتفقنا ياريس

سمح جيبو لى الابريق داك

ويجيك فى الدمازين يفكهم ليك عكس الهواء

ياخ الجنرال ده عسل عسل عدييل .

قبل ما انسى:—

هل تعلم ان لجنة التفكيك (المجمدة) كان رئيسها المناوب (صحفي) او كاتب عمود . ومقررها (صيدلي) ومتحدثها (نص كلتش) قانوني والنص التاني ممثل بارع ؟

(شفتو المصيبة الكنا واقعين فيها كيف؟

الخميس ١٩/يناير ٢٠٢٣م

صحيفة الانتباهة