



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 30 يناير 2023م

صحيفة النيل الدولية:

في ختام المباحثات الثنائية بإنجمينا- السودان وتشاد يصدران بياناً مشتركاً

وزير العدل يستقبل الخبير المعني بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان

لجنة سيادية عليا لتشغيل وتطوير ميناء أبو عمامة الإماراتي

الأمم المتحدة تدعو السودان للتحقيق في مقتل عامل مساعدات إنسانية

صحيفة السوداني :

بمبادرة من حميدتي .. الاتفاق على 95% من القضايا بين الكتلة الديمقراطية والأطراف الموقعة على الإطاري

التفاصيل الكاملة للقمة السودانية التشادية في إنجمينا

(السوداني) تنشر تفاصيل خطاب جوبا بشأن تقييم اتفاق السلام

المخابرات تحبط تهريب أسلحة قادمة من دولة مجاورة

ميثاق شعب السودان يتعهد بتقديم رئيس وزراء متفق عليه خلال أسبوع

مفوضية حقوق الإنسان تطالب برفع الحصانة عن شرطيين عذبوا مواطنًا في كسلا

أمين حسن عمر لـ”برمة ناصر”: ندعوكم إلى الأخذ بمبدأ المراجعات لتقليل التناقضات بين أقوال الحزب

المدعي العام للجنائية: محكمة علي كوشيب تنهي مرافعاتها فبراير القادم

نقابة الصحفيين السودانيين تسعى لإصدار مدونة لأخلاقيات الممارسة السياسية و الإعلامية.

صحيفة الوطن:

تفاصيل قرار سيادي لحل مشكلة المعلمين

الخارجية الأمريكية :تعاون مع مصر بشأن الأوضاع في السودان

جوبا ترفض مشاركة الحرية والتغيير في تقييم إتفاق السلام

عقب زيارة البرهان.. بيان مشترك بين السودان وتشاد

النيلين