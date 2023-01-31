محنة صندوق رعاية الطلاب بين حميدتي .. والقاهرة !!





• هل يعلم الفريق حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع أنه يتحمل المسؤولية الأخلاقية للفوضي الإدارية والمالية التي تضرب الصندوق القومي لرعاية الطلاب ؟!

• إن كان نائب رئيس السيادة لايعلم بما يحدث داخل الصندوق القومي لرعاية الطلاب نقول له إن الأمين العام للصندوق عصام الدين كرار يقول وبالصوت العالي إنه( مسنود) من قائد الدعم السريع ولهذا لن تستطيع أي جهة في الدولة ابعاده من منصبه ..

• ولأن أمين عام صندوق رعاية الطلاب مسنود من حميدتي فإنه (يعيث) فساداً إدارياً ومالياً داخل وخارج الصندوق ..

• من صور الفساد الإداري المحمي لأمين صندوق الطلاب رفضه التام التنسيق والتعاون مع وزير التعليم العالي المكلف وتلك قصةٌ تطول وأحدث صورها المحزنة القرار المرتقب بتبعية صندوق رعاية الطلاب إلي مجلس الوزراء وفصله من وزارة التعليم العالي وهو قرار حصل عليه عصام كرار بفتوي وجهد خاص من مستشاره القانوني الحالي وهو أحد( الترزية) الذين يستعين بهم رجل حميدتي القوي في التعليم العالي لتمرير مايراه ويهواه ..ولهذا المستشار (الكوز السابق) قصة طويلة ومحزنة سنعرض لها تباعاً ..

• القرار المرتقب بتبعية الصندوق القومي لرعاية الطلاب إلي مجلس الوزراء يعني عملياً حرمان الموظفين والعاملين بالصندوق من منحة تخفيض الرسوم الجامعية لأبناء العاملين بالتعليم العالي والذين ظلوا ولسنوات يستفيدون من هذا التخفيض لتمكين أبنائهم من مواصلة تعليمهم العالي ..

• هذا القرار الكارثي سيقع خبره صاعقاً علي الموظفين والعاملين بالصندوق الذين سيدخلون في إضراب شامل في اليوم الثاني من شهر فبراير القادم للمطالبة بتعديل رواتبهم التي أعلن رجل حميدتي بالصندوق تعديلها من قبل حيث خصص منحة 100 ألف جنيه دعماً للراتب لحين تنفيذ قرار التعديل الشامل ..لكن الذي حدث أن أمين الصندوق أوقف هذه المنحة ولم يلتزم بقرار تعديل مرتبات الموظفين والعاملين بالصندوق !!

• في ظل هذه الظروف القاسية من يصدق أن د.عصام الدين كرار رجل حميدتي بصندوق رعاية الطلاب وأمينه العام يقود هذه الأيام وفداً من إدارة الصندوق إلي العاصمة المصرية القاهرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة أسوان لتوفير كتب جامعية لطلاب الصندوق!!

• أمين عام الصندوق والوفد المرافق له بالطائرة وعن طريق البر ، هذا الوفد سافر إلي القاهرة وحصل علي نثريات السفر بينما بينما تتأخر مرتبات العاملين بالصندوق ..

• المحزن حقاً أن تفاصيل سفر هذا الوفد نفسه تدخل ضمن قائمة الفساد الإداري الذي يتطلب تحقيقاً عاجلاً من قائد الدعم السريع ..الدعوة يقف خلفها ( سمسار مصري) قدم عرضاً أولياً للصندوق بتوفير كتب للطلاب بقيمة60ألف دولار تم تخفيضها بعد مفاوضات شاقة إلي 27ألف دولار علي أن يتحمل السمسار المصري تكاليف قيمة تذاكر السفر وتسهيلات أخري داخل الفاتورة !!

• الوفد المرافق لأمين صندوق الطلاب سيحصل علي نثرية يومية طيلة أيام الرحلة !!

• المضحك المبكي في رحلة رجل حميدتي إلي القاهرة أنه تجاهل المختصين بالأمر داخل الصندوق ورفض توصية خاصة بأن هذا النشاط لايستحق سفر الأمين العام ووفده الميمون..لكن الأمين حصل علي إذن سفر من أصدقائه بمجلس الوزراء ليقوم بزيارة يقع مضمونها خارج دائرة هموم وقضايا الصندوق الطلابي الذي يديره أكاديمي يقول بالصوت العالي إنه محروس (بحاجتين).. الأولي دعم وسند شيخه قائد الدعم السريع .. والثانية ( عصا من شيخ مايرنو) يضعها داخل دولاب مكتبه يتبرك بها صباحاً ومساءاً من عوارض المخالفين له والشامتين علي حد قوله !!

• إنها الحقيقة المحزنة ..وشر البلية مايُضحِك !!

عبد الماجد عبد الحميد

