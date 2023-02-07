



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023م

صحيفة الانتباهة

الخارجية: لا يوجد ضحايا أو إصابات وسط السودانيين بتركيا وسوريا

الحرية والتغيير: القوى الموقّعة على”الإطاري” كافية لإجراء الانتقال في البلاد

المحكمة تأمر بالقبض على أجنبي متهم بنهب دبلوماسي في الخرطوم

كباشي: الإنسان أصبح غير آمن في السودان

صحيفة الحراك السياسي

عرمان: محاولة تجري لاستخدام”الإطاري” لعودة السودان للاتحاد الإفريقي

مجلس الحكماء يصف الإطاري بالميّت ويطالب الجيش بـ”الحسم”

أمر قبض في مواجهة متهم نهب دبلوماسيًا بالسفارة البريطانية

وجدي صالح: إغراق العملية السياسية بـ”الفلول” هدف تكتيكي لقادة الجيش

صحيفة الجريدة

إضراب هيئة الأرصاد يحجب المعلومات عن سبع مطارات

وقفة احتجاجية بالجنينة تضامنًا مع مدير للأدوية تلقى تهديدات من حركة مسلّحة

الشعبي: العسكر ليسو على”قلب رجل واحد”

موظفو الدولة: المالية عجزت عن صرف مخصصات يناير

ارتّفاع ختان الأناث إلى 80% بولاية الخرطوم

باج نيوز