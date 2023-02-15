



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023م

صحيفة الانتباهة

وجدي صالح: تشكيل حكومة مدنية”وهم” و”الإطاري” سيفشل

مصرع وإصابة 5 جنود من الجيش في كمين مسلّح بدارفور

عبد الرحيم محمد حسين يتبرأ من انقلاب”الإنقاذ”

مناوي: مسار شرق السودان تمّ شراؤه

صحيفة اليوم التالي

توصية رسمية بتأجيل امتحانات الشهادة

الأمين العام لحركة المستقبل يدعو إلى التوافق والانتخابات

بدء صرف مرتبات العاملين بالنيل الأبيض بالهيكل

الأرصاد: توقّعات بانخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

انقطاع الكهرباء عن سوبا لـ7 أيام

صحيفة الحراك السياسي

ترك يطالب بتنحية”حميدتي” من رئاسة لجنة معالجة أزمة الشرق

مطالب بعدم الزجّ بقضية السلام في المشهد السياسي

تواصل حملات إزالة السكن العشوائي ومحاربة أوكار الجريمة بالخرطوم

غينيا بيساو تنضم للدول الداعمة للعملية السياسية في السودان

صحيفة الوطن:

ضبط شحنة مخدرات من دولة مجاورة في طريقها للخرطوم

الأمم المتحدة تحذر موظفيها في السودان

البرهان يتوجه إلى الإمارات في زيارة مفاجئة

صحيفة السوداني :

محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لمختلف الجهود والمبادرات التي تصب في صالح الشعب السوداني

لجنة مفصولي بنك الثروة تطالب حميدتي بإعادتهم للخدمة

عبد الرحيم محمد حسين ينفي بشدة أية صلة له بانقلاب الإنقاذ

حريق في إحدى العمارات بالخرطوم بالقرب من السوق العربي، والحريق يلتهم أحد الطوابق العلوية.

ثمانية ملايين قطعة سلاح بيد المدنيين

تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص في قضية قتل رقيب الاستخبارات

صديق الصادق: تحصين البلاد من التدخل الدولي يتم بالتوافق الوطني

“الدعم السريع” تضبط شحنة مخدرات في غرب كردفان

“الفاو”: ارتفاع في أسعار الذرة في السودان

“الكتلة الديمقراطية”: هناك تواصل إيجابي بشأن الإعلان السياسي

«الحرية والتغيير» تبلغ مسؤولة غربية رفضها لمحاولات إغراق العملية السياسية

صحيفة النيل الدولية:

منهج جديد لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان

وفد الامم المتحدة يقف على جهود حماية المدنيين بدارفور

عبد الرحيم محمد حسين ينفي صلتة بانقلاب 1989

قتيل وتسعة مصابين في نزاع قبلي بولاية القضارف

النيلين