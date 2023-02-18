معتصم محمود يكتب : إخوان الغربال في مباراة رد الاعتبار
جدد الكاف رفضه حضور جماهير الهلال لمباريات المجموعات.
▫️أوفى الهلال بكل المطلوب وأكد مندوب الكاف بالخرطوم على ذلك.
▫️مندوب الكاف أرسل الصور للكاف وأكّد اكتمال المطلوب ورغم ذلك رفض الكاف!!!!
▫️رفض الكاف معلومٌ ومتوقعٌ.
▫️وجود جماهير الهلال يهدد الأهلي النادي المدلل ومعه صن داونز نادي رئيس الكاف.
▫️مهما فعل الهلال من تحسينات في الإستاد فلن يُجاز!!!!
▫️لن يُجاز طالما أنه يلعب في مجموعة الأهلي!!!!!
▫️لن يُجاز طالما أن الاتحاد العام يُدار بواسطة رابطة مشجعي المريخ!!!!!!
▫️الاتحاد المصري خاطب من قبل الكاف وطلب أن يلعب الأهلي بالخرطوم بدون جمهور وقد استجاب الكاف لذلك.
▫️الاتحاد المصري خلف الأهلي والاتحاد السوداني خلف المريخ وبس!!!
▫️سعى الاتحاد لإيجاد ملعب للمريخ بكل كلياته.
▫️معتصم جعفر التقى البرهان، أطلق مبادرة لأجل الوطن، بعث مناديبه لوزارة الرياضة ثم الخارجية.
▫️كل ذلك لعيون المريخ!!!
▫️أدروب نائب معتصم التقى حميدتي أكثر من مرة وقبض الدولار لتجهيز الملعب الأولمبي حتى يؤدي المريخ مبارياته بالخرطوم.
▫️كل ذلك من أجل المريخ ولا شئ من أجل الهلال!!!
▫️رئيس لجنة التراخيص بالكاف صديق شخصي لقيادي بالاتحاد، لو أراد اعتماد الإستاد لتم ذلك!!!
▫️ناس الاتحاد عارفين كيف يتم تمرير الأمور داخل الكاف.
▫️الكاف كما الفيفا، بؤرة فساد.
▫️نشاهد ملاعب زباااالة من حولنا ورغم ذلك مُعتمدة.
▫️قرار الكاف الظالم يمكن أن يتحول لطاقة إيجابية.
▫️طاقة إيجابية تدفع اللاعبين للانتصار.
▫️نعم الرد على الأهلي والكاف يتم عبر أقدام اللاعبين.
▫️على إخوان الغربال أن يردوا للهلال اعتباره بهزيمة الأهلي.
▫️جمهور الهلال يجب أن يكون حاضراً بمكبرات الصوت العملاقة.
▫️نعم مكبرات صوت على المُدرّجات الشرقية والكهرباء من النادي.
▫️زئير جماهيري من مكبرات عملاقة.
▫️حذاري من التعرُّض لبص الأهلي.
▫️بعثة الأهلاوي تصور أي مخالفة والعقوبة اللعب خارج السودان.
▫️اللهم أنصر سيد البلد.
▫️الأهلي عدو الهلال الأول.
💊 كبسولات
▫️ لجنة الاستئنافات الهلالية اجتمعت الأسبوع الماضي، حيث قدم المدان رامي عبر محاميه مستندا جديداً!!
▫️وفقاً لصحيح القانون فإن مرحلة الاستئناف لا تقبل مستندا لم يُقدم في مرحلة محكمة الموضوع.
▫️هناك حديثٌ عن ضغوط على رئيس الاستئنافات لقبول المستند الجديد رغم أنف القانون وإلغاء حكم الانضباط بشماعة مصلحة الهلال!!
▫️مصلحة الهلال في السوباط والعليقي كونهما من يدفعان وغير ذلك ليس للهلال مصلحة فيه.
▫️لا مصلحة للهلال في إداري لا يساهم بمليم في دعم الكيان.
▫️إداري يسافر يقيم على حساب الهلال بل ويأخذ نثرية بالدولار اكبر من اللاعبين!!
▫️مثل هذا الإداري يجب بتره حتى يذهب ويبحث عن عمل بعيداً عن الهلال.
▫️الهلال عمل تطوعي وليس إعاشياً.
▫️هناك حديث عن زيارة نفر من مجلس الهلال لرئيس الاستئنافات بمنزله!!
▫️مولانا مبارك جلس على أعلى كرسي بالنيابة ويعلم أن زيارة متهم لقاض مخالف للقانون، بل جريمة تستوجب العقوبة.
▫️إنه التأثير على سير العدالة.
▫️عموماً الكل في انتظار قرار الاستئنافات ويومها سيعرف الناس إن اجدت الزيارة أم حافظت الاستئنافات على القسم.
▫️الشاكون تقدموا بطعن ضد قرارات الانضباط.
▫️وفق الشاكيين، فإن الانضباط جاملت المتهمين بأخف العقوبات.
▫️القاعدة الهلالية تترقّب قرار الاستئنافات بتغليظ العقوبة.
▫️إن صدر قرار التغليظ فستبقى الفرحة فرحتين.
▫️فرحة معاقبة المُدانين وفرحة الانتصار على المصريين.
صحيفة الصيحة