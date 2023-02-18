معتصم محمود يكتب : إخوان الغربال في مباراة رد الاعتبار





جدد الكاف رفضه حضور جماهير الهلال لمباريات المجموعات.

▫️أوفى الهلال بكل المطلوب وأكد مندوب الكاف بالخرطوم على ذلك.

▫️مندوب الكاف أرسل الصور للكاف وأكّد اكتمال المطلوب ورغم ذلك رفض الكاف!!!!

▫️رفض الكاف معلومٌ ومتوقعٌ.

▫️وجود جماهير الهلال يهدد الأهلي النادي المدلل ومعه صن داونز نادي رئيس الكاف.

▫️مهما فعل الهلال من تحسينات في الإستاد فلن يُجاز!!!!

▫️لن يُجاز طالما أنه يلعب في مجموعة الأهلي!!!!!

▫️لن يُجاز طالما أن الاتحاد العام يُدار بواسطة رابطة مشجعي المريخ!!!!!!

▫️الاتحاد المصري خاطب من قبل الكاف وطلب أن يلعب الأهلي بالخرطوم بدون جمهور وقد استجاب الكاف لذلك.

▫️الاتحاد المصري خلف الأهلي والاتحاد السوداني خلف المريخ وبس!!!

▫️سعى الاتحاد لإيجاد ملعب للمريخ بكل كلياته.

▫️معتصم جعفر التقى البرهان، أطلق مبادرة لأجل الوطن، بعث مناديبه لوزارة الرياضة ثم الخارجية.

▫️كل ذلك لعيون المريخ!!!

▫️أدروب نائب معتصم التقى حميدتي أكثر من مرة وقبض الدولار لتجهيز الملعب الأولمبي حتى يؤدي المريخ مبارياته بالخرطوم.

▫️كل ذلك من أجل المريخ ولا شئ من أجل الهلال!!!

▫️رئيس لجنة التراخيص بالكاف صديق شخصي لقيادي بالاتحاد، لو أراد اعتماد الإستاد لتم ذلك!!!

▫️ناس الاتحاد عارفين كيف يتم تمرير الأمور داخل الكاف.

▫️الكاف كما الفيفا، بؤرة فساد.

▫️نشاهد ملاعب زباااالة من حولنا ورغم ذلك مُعتمدة.

▫️قرار الكاف الظالم يمكن أن يتحول لطاقة إيجابية.

▫️طاقة إيجابية تدفع اللاعبين للانتصار.

▫️نعم الرد على الأهلي والكاف يتم عبر أقدام اللاعبين.

▫️على إخوان الغربال أن يردوا للهلال اعتباره بهزيمة الأهلي.

▫️جمهور الهلال يجب أن يكون حاضراً بمكبرات الصوت العملاقة.

▫️نعم مكبرات صوت على المُدرّجات الشرقية والكهرباء من النادي.

▫️زئير جماهيري من مكبرات عملاقة.

▫️حذاري من التعرُّض لبص الأهلي.

▫️بعثة الأهلاوي تصور أي مخالفة والعقوبة اللعب خارج السودان.

▫️اللهم أنصر سيد البلد.

▫️الأهلي عدو الهلال الأول.

💊 كبسولات

▫️ لجنة الاستئنافات الهلالية اجتمعت الأسبوع الماضي، حيث قدم المدان رامي عبر محاميه مستندا جديداً!!

▫️وفقاً لصحيح القانون فإن مرحلة الاستئناف لا تقبل مستندا لم يُقدم في مرحلة محكمة الموضوع.

▫️هناك حديثٌ عن ضغوط على رئيس الاستئنافات لقبول المستند الجديد رغم أنف القانون وإلغاء حكم الانضباط بشماعة مصلحة الهلال!!

▫️مصلحة الهلال في السوباط والعليقي كونهما من يدفعان وغير ذلك ليس للهلال مصلحة فيه.

▫️لا مصلحة للهلال في إداري لا يساهم بمليم في دعم الكيان.

▫️إداري يسافر يقيم على حساب الهلال بل ويأخذ نثرية بالدولار اكبر من اللاعبين!!

▫️مثل هذا الإداري يجب بتره حتى يذهب ويبحث عن عمل بعيداً عن الهلال.

▫️الهلال عمل تطوعي وليس إعاشياً.

▫️هناك حديث عن زيارة نفر من مجلس الهلال لرئيس الاستئنافات بمنزله!!

▫️مولانا مبارك جلس على أعلى كرسي بالنيابة ويعلم أن زيارة متهم لقاض مخالف للقانون، بل جريمة تستوجب العقوبة.

▫️إنه التأثير على سير العدالة.

▫️عموماً الكل في انتظار قرار الاستئنافات ويومها سيعرف الناس إن اجدت الزيارة أم حافظت الاستئنافات على القسم.

▫️الشاكون تقدموا بطعن ضد قرارات الانضباط.

▫️وفق الشاكيين، فإن الانضباط جاملت المتهمين بأخف العقوبات.

▫️القاعدة الهلالية تترقّب قرار الاستئنافات بتغليظ العقوبة.

▫️إن صدر قرار التغليظ فستبقى الفرحة فرحتين.

▫️فرحة معاقبة المُدانين وفرحة الانتصار على المصريين.

صحيفة الصيحة