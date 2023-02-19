على غرار “تويتر”.. “ميتا” تفرض رسوماً على توثيق فيسبوك وإنستجرام





أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، اليوم (الأحد)، أنها تختبر إطلاق خدمة جديدة باشتراك شهري تحت اسم ميتا فيريفايد؛ وذلك ضمن خططها لمساعدة صناع المحتوى على النمو والزيادة.

وستتيح الخدمة للمستخدمين التحقق من حساباتهم باستخدام هوية البطاقة الشخصية الحكومية مع الحصول على شارة زرقاء، وحماية إضافية ضد الانتحال، بسعر يبدأ من 11.99 دولار شهرياً ما يعادل 45 ريالاً على الموقع الإلكتروني أو 14.99 دولار شهرياً على نظام تشغيل آي.أو.إس التابع لشركة أبل ونظام أندرويد.

ومن المقرر طرح الخدمة هذا الأسبوع بحزمة من الاشتراك في فيسبوك، وإنستجرام، في كل من: أستراليا، ونيوزيلندا على أن يتواصل الإطلاق تدريجياً في بلدان أخرى لاحقاً.

وجاء ذلك في خطوة مماثلة من منصة “تويتر” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، التي أعلنت الشهر الماضي إتاحة خدمة تويتر بلو بمميزات إضافية إلى جانب علامة التوثيق الزرقاء مقابل 11 دولاراً شهرياً.

اخبار 24