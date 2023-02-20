



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023م

صحيفة اليوم التالي

قرار برفع رسوم التعدين التقليدي والعوائد الجليلة

حميدتي: ملتزمون بدمج الدعم السريع في الجيش

95 سودانيًا بين غريق ومفقود في البحر المتوسط

مناوي يطالب بجدول زمني محدود لتنفيذ سلام جوبا المحدّث

البرهان: حريصون على تذليل عقباب تنفيذ سلام جوبا



صحيفة الحراك السياسي

توقيع مصفوفة تنفيذ اتفاق جوبا

سحب ملف قضية شركة تاركو من المحكمة

المجلس المركزي: تشكيل حكومة مدنية في أسرع وقتٍ ممكن

مناوي يدعو المانحين إلى الوفاء بتعهداتهم بدعم تنفيذ سلام جوبا

“حميدتي”: انقلاب 25 أكتوبر خطأ ولن نسمح بالوقيعة بين الجيش والدعم السريع

صحيفة الانتباهة

حميدتي: ملتزمون بالاندماج في الجيش وفق الجداول الزمنية لـ”الإطاري”

اختفاء منظومة طبية متكاملة من مستشفى بالشمالية

المحكمة ترفض شطب بلاغ الوقود”الفاسد” ضدّ السوباط

الأمة القومي: تصريحات قادة”العسكر” حول العملية السياسية اضطراب وتناقض غير مقبول

95 سودانيًا بين غريق ومفقود إثر تعطّل قارب في عرض البحر المتوسط.

النيلين