أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023م
صحيفة اليوم التالي
قرار برفع رسوم التعدين التقليدي والعوائد الجليلة
حميدتي: ملتزمون بدمج الدعم السريع في الجيش
95 سودانيًا بين غريق ومفقود في البحر المتوسط
مناوي يطالب بجدول زمني محدود لتنفيذ سلام جوبا المحدّث
البرهان: حريصون على تذليل عقباب تنفيذ سلام جوبا
صحيفة الحراك السياسي
توقيع مصفوفة تنفيذ اتفاق جوبا
سحب ملف قضية شركة تاركو من المحكمة
المجلس المركزي: تشكيل حكومة مدنية في أسرع وقتٍ ممكن
مناوي يدعو المانحين إلى الوفاء بتعهداتهم بدعم تنفيذ سلام جوبا
“حميدتي”: انقلاب 25 أكتوبر خطأ ولن نسمح بالوقيعة بين الجيش والدعم السريع
صحيفة الانتباهة
حميدتي: ملتزمون بالاندماج في الجيش وفق الجداول الزمنية لـ”الإطاري”
اختفاء منظومة طبية متكاملة من مستشفى بالشمالية
المحكمة ترفض شطب بلاغ الوقود”الفاسد” ضدّ السوباط
الأمة القومي: تصريحات قادة”العسكر” حول العملية السياسية اضطراب وتناقض غير مقبول
95 سودانيًا بين غريق ومفقود إثر تعطّل قارب في عرض البحر المتوسط.
النيلين