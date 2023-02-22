صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: (ياهوو الفضل).. شرطي من دولة أخرى..!
الانتباهة النسخة الورقية تورد فيما تورد من مصائب هذا الوطن المأزوم بحكامه وسياسييه .
أن ….
قوة مشتركة من شرطة مكافحة المخدرات وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من توقيف شبكة مخدرات عالمية بالخرطوم
(شفتو بلدنا وصلت لهذا الدرك العالمي كيف؟)
ماااا بلد نجيلة ياخ …
قال ليك يتزعمها إمام مسجد بأم درمان ! وبعدها صراحة لم اجد نقطة على السطر بعد هذه الجملة حتى اقول إمام وخلاس (لا) فورد بعدها مباشرة جملة
(ورئيس منتدى ثقافي يحمل جنسية سودانية وجنسية دولة اخرى) !
غايتو مااا عارف ….
اكل هذه هى صفات الامام ام ان هناك شخصاً اخر معاهو .
وسقطت النقطة سهواً .
لكن تعال شوف المصيبة وين؟
قال ليك واحد عناصر هذه الشبكة (الفاااعلة) ونضعها بين قوسين (مغصة) واستغراباً
فااااا …
هذا العنصر الفاعل هو شرطي يتبع لاحدى دول الجوار !
يعنى (الباشا) ما زال تحت الخدمة هناك وجاي يسترزق الله عندنا !
دخل كيفن و جاء لي شنو؟ وتحت اي مسمى (الله اعلم)
(فاااا) اسألوا العنبة او عنان المشغول بتصحيح الكشوفات !
والمحتفي بنجمة الانجاز !
فقال ليك …
اوقفوا بسبب إدخال كميات لمخدر الآيس والكبتاجون والحشيش الافغاني عبر البحر الاحمر ! يعني اظنو بنقو فاخر وكده !
واللا من النوع البخليك تغني ظلموني ظلموني من اول نفس داك .
فهذا الخبر صاعق نهديه وبلا تردد للسيد وزير الداخلية
(اااي نعم شرطة المكافحة) ما قصرت مع ناس الجهاز
ولكن !
والسؤال المهم نوجهه للسيد عنان (دااايركت)
ماذا عن حكاية شرطي من دولة مجاورة يتاجر فى المخدرات داخل الخرطوم ؟
ياخ ما معقول سعادتك تهريب الكريمات والسكر والبنزين وعرفناهو . كمان يضايقونا فى (بنقونا) ده؟
صحيفة الانتباهة