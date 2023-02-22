صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: (ياهوو الفضل).. شرطي من دولة أخرى..!





الانتباهة النسخة الورقية تورد فيما تورد من مصائب هذا الوطن المأزوم بحكامه وسياسييه .

أن ….

قوة مشتركة من شرطة مكافحة المخدرات وجهاز المخابرات الوطني تمكنت من توقيف شبكة مخدرات عالمية بالخرطوم

(شفتو بلدنا وصلت لهذا الدرك العالمي كيف؟)

ماااا بلد نجيلة ياخ …

قال ليك يتزعمها إمام مسجد بأم درمان ! وبعدها صراحة لم اجد نقطة على السطر بعد هذه الجملة حتى اقول إمام وخلاس (لا) فورد بعدها مباشرة جملة

(ورئيس منتدى ثقافي يحمل جنسية سودانية وجنسية دولة اخرى) !

غايتو مااا عارف ….

اكل هذه هى صفات الامام ام ان هناك شخصاً اخر معاهو .

وسقطت النقطة سهواً .

لكن تعال شوف المصيبة وين؟

قال ليك واحد عناصر هذه الشبكة (الفاااعلة) ونضعها بين قوسين (مغصة) واستغراباً

فااااا …

هذا العنصر الفاعل هو شرطي يتبع لاحدى دول الجوار !

يعنى (الباشا) ما زال تحت الخدمة هناك وجاي يسترزق الله عندنا !

دخل كيفن و جاء لي شنو؟ وتحت اي مسمى (الله اعلم)

(فاااا) اسألوا العنبة او عنان المشغول بتصحيح الكشوفات !

والمحتفي بنجمة الانجاز !

فقال ليك …

اوقفوا بسبب إدخال كميات لمخدر الآيس والكبتاجون والحشيش الافغاني عبر البحر الاحمر ! يعني اظنو بنقو فاخر وكده !

واللا من النوع البخليك تغني ظلموني ظلموني من اول نفس داك .

فهذا الخبر صاعق نهديه وبلا تردد للسيد وزير الداخلية

(اااي نعم شرطة المكافحة) ما قصرت مع ناس الجهاز

ولكن !

والسؤال المهم نوجهه للسيد عنان (دااايركت)

ماذا عن حكاية شرطي من دولة مجاورة يتاجر فى المخدرات داخل الخرطوم ؟

ياخ ما معقول سعادتك تهريب الكريمات والسكر والبنزين وعرفناهو . كمان يضايقونا فى (بنقونا) ده؟

صحيفة الانتباهة