البرهان وتهيئة المسرح





من الواضح وتبعا للتسريبات أن البرهان في طريقه إلي إخراج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي ، فهو يعمل علي ذلك تدريجيا ، منذ قرار يونيو 2021م ، وحل مجلس السيادة الانتقالي ، والحديث عن دمج الدعم السريع فى الجيش ، والحديث المتكرر عن زهده في الحكم ومساعيه لتوسيع دائرة تواصله الاجتماعي وسط حاضنته الإجتماعية بنهر النيل ، وما صدر عن الشروع في توصية المجلس الأعلي للقوات المسلحة..

وبعد ذلك تنتفي أسباب إنتظار توافق القوي السياسية وسوف يذهب البرهان لتشكيل الحكومة بما يراه..

قد يتجاوز كل الأطراف ، والكتل ما عدا شركاء السلام (جبريل ومناوي وعقار) ويتم تشكيل حكومة..

تحدي البرهان هو : غياب المجلس التشريعي (إذا تم حل مجلس السيادة)’ وإستصحاب المجتمع الدولي والاقليمي في خياراته ، سواء من خلال (المجلس المركزي) ككتلة أو إختيار أحد (أيقونات) الترويكا لرئاسة الوزراء..

ويبقى الخيار الذهبي هو ضمان موافقة الكتلتين أو اكبر حشد منهما..

بعد مؤتمر أصدقاء السودان بالعاصمة السعودية الرياض سيصل البلاد المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد وسيقود نقاشات ، أو يمنح ضوء أخضر..

أغلب الظن فإن تشكيل حكومة جديدة خلال اسبوعين.. وإن لم تستوف شروط البقاء فإن سقوطها لا يستغرق كتيرا من الوقت..

د.ابراهيم الصديق علي