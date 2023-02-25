أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023م
صحيفة الصيحة
البعث:”الإطاري” أحدث تصدّعات داخل الحركة الجماهيرية
اجتماع مرتقب للجنة المعلمين بشأن”تجديد الإضراب”
توقيع وثيقة وقف العدائيات بين مكوّنات بشمال دارفور
والي النيل الأبيض يتفقّد العمل في تأسيس ترعة العطش
والي القضارف: تمويل البنوك للمنتجين ضعيف
صحيفة الانتباهة
لجنة أمن الخرطوم تمنع قيام فعالية قوات درع السودان
مصرع وإصابة 13 شخصًا في حادث مروّع بالباقير
الصحة بغرب كردفان: مهدّدات وتحديات ضعف التمويل تعيق العمل
فوز الدقير في انتخابات رئاسة المؤتمر السوداني
ضبط أسلحة مهرّبة داخل”دفار جامبو” بشمال كردفان
صحيفة الحراك السياسي
السلطات تتوّعد بحسم”درع السودان”
الحرية والتغيير تنشط لطيّ الخلاف بين البرهان وحميدتي
تمديد حالة الطوارئ في جنوب كردفان
وزارة التربية والتعليم بالجزيرة تحذّر من تغيّب المعلمين بفعل الإضراب
ضبط أسلحة مهرّبة بالأبيض
باج نيوز