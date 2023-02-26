ياسر زين العابدين المحامي يكتب : الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي مثالاً!!!





تجاوزات الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي مزكمة للأنوف…

الإنقاذ لم تهتم إطلاقاً لهذا الفساد…

التقرير تلاه مولانا أبو زيد أمام أعضاء البرلمان، قال…

الإدارة دفعت نسبة (١/٥%) حوافز للموظفين من قيمة الأراضي المباعة…

الدفع هذا بلا قانون، ومَن يسأل وقتها

سيرى ثبوراً كثيرا…

الجهاز دعم (١٦) شركة خاسرة…

تحقّقت خسائر مركبة لأنه يعمل بلا قانون…

لا يملك سجلات لأصوله الضخمة ولا لموجوداته الثابتة…

بلا تسجيل، ترصيد، تبويب دقيق…

البنود المختلفة متداخلة بإخلال…

بلا موازنة تقديرية لتضبط الأداء…

والمفوض العام..

راتبه ومخصصاته وامتيازاته…

ولو اطلعت على عقده ستبكي على

حال هذا الشعب الفضل…

ولو عرفت مزاياه ستندهش وتصاب

بالدوار والغثيان…

حكاية ومع الحكاية رواية… الجهاز…

تأسس بناءً على تطوير مخرجات نظم الحياة الاجتماعية…

طبّقوها أولاً في المفوض العام…

جرّبوا فيه نظم الحياة الاجتماعية…

من بيده القلم لا يكتب نفسه شقياً…

أما الغلابى التعابى المشتركون…

عضوية المعاشات والتأمينات عليهم الانتظار…

قالوا الهدف تقديم رؤية تطويرية لنظم الحماية الاجتماعية…

طبّقوها على المفوض العام بقوة…

السؤال هل حفظت قيمة الأموال…

هل أسهم الجهاز بترقية ورفع كفاءة الاقتصاد القومي…

الإجابة بالتقرير الذي ضجّ بالحقائق…

اُرتكبت مخالفات، تجاوزات واستمر المفوض بمنصبه…

الإعلام سلّط الضوء عليه، واستمر…

الكل عرف لا حساب ولا عقاب…

وزّعوا الحوافز بلا سند…

تعارضت المخصّصات والامتيازات…

يلزم غض الطرف، ما خُفي كان أعظم..

لم يفصل قانون يحكم العلاقة، ينظم التصرفات…

مضى (جيب الله) لشأنه مُقالاً، ولم

يحاسبه أحد…

عفا الله عما سلف، هي جبانة وهايصة

هو أحد الأمثلة وعلى سبيل المثال…

قبله سابقون وبعده لاحقون…

يثور السؤال هل عفا الله ما سلف…

عاثوا فساداً بمنأى عن الحساب للآن…

الصمت يعني الموت كمداً وحسرةً…

اللهم أخسف بمن بدّد مالنا وأهدره…

افتحوا الملفات قبل طمسها فلا نعثر على دليل..

إلى متى الصبر فقد نفد…

وجبريل يهد من حيل ديوان المراجع

العام…

يقدم قانون التعديلات المُتنوِّعة، الذي

به عوار وكساح وغثاء…

قانون يفسح المجال للفساد بأشكاله

المتنوعة…

الرجل يضع رِجلاً على رِجلٍ، بابتسامته

الغامضة جداً…!!!

غموض قانون التعديلات المُتنوِّعة…!!!

صحيفة الصيحة