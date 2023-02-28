نهايات مشرفة معرض التقانات الزراعية القضارف





انتهت فعاليات معرض التقانات الزراعية بصورة مشرفة وكانت البداية كم من الشركات العالمية والمحلية التي شاركت في المعرض.

المعروض من الآليات الحديثة في التقنية الزراعية الحديثة التي تحتاجها الولاية القضارف لمكانتها

وامكانياتها الزراعية التي عرفت بها بين جميع ولايات السودان من حيث الأراضي الزراعية الممتده طولا وعرضا..

تم تنظيم المعرض بصورة ممتازة من حيث التنظيم جناح لكل شركة وعلي كل جناح مجموعة من المهندسين لشرح عمل تلك الآليات الزراعية الحديثة التي تسهم بشكل فاعل في استحداث

نظم الزراعة التقليدية الي الأفضل لمواكبة التقانات الزراعية الحديثة في دول العالم من حيث تقليل كلفة الانتاج الزراعي ومزيد من الإنتاجية…

اجتهد السيد الوالي في أن يخرج

معرض التقانات الزراعية بصورة مشرفة مع العلم ان السيد الوالى

الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب ترج علي تجويد كل عمل يقوم به تجاه الولاية فهو وآلي نشط بصورة بكل المقاييس

وإداري متفرد وله دراية تامة بمايقوم به في كل الانشطة التي تخص الولاية وإنسان الولاية حتي ان بعض الاخوة في دول المهجر يراسلني باستمار يثني علي السيد الوالي ويشفق عليه

من فرط الحركة والنشاط الذي يتمتع به ذلكم هو البروفيسور

نصر الدين الوالي.عالم واختصاصي الذرة…..

ومن الجوانب المهمة التي يجب الإشارة إليها في إنجاح عمل وحركة الوالي هنالك شخص له دور في ذلك وهو المدير التنفيذي مكتب الوالي الذي يقوم بتنظيم

اللقاءات بالسيد الوالي وتنظيم الأولويات رغم الضغط الكبير عليه من مهام يقوم بها إدارية وتصب في تسيير دولاب العمل

الروتيني للولاية …

إلا أن هنالك بعض الإشارات التي يجب الوقوف عندها في تنظيم

الحركة الاعلامية من الملاحظ أن هنالك شخصيات اقحمت نفسها

في قيادة الحركة الاعلامية بصورة ليست بالجيدة وفوضت نفسها دون تفويض في إدارة الحركة الاعلامية وأرسلت رسالة

سالبة وإنطباع ليس بالجيد نرجو معالجة الأمر من جهات الاختصاص وتوصيف جهات ترعي وتقوم بتنسيق حركة الإعلاميين ورسم خارطة لتحركاتهم لعكس صورة مشرفة عن الولاية…

نحن نشد علي يد السيد الوالي ونبارك له نجاح معرض القضارف للتقانات الزراعية الذي تشرفت

به القضارف الذي نال رضي اهل الولاية وخلق لهم جوء ترفيهي

برغم المعاناة التي تصاحب الروتين اليومي

وهنالك رسالة تهنية للاخوة في مكتب اعلام الوالي لمجهودهم الجبار بالامكانيات المتاحة لكم ولهم من التحية …

شكر وتقدير للسيد الوالي وآلي ( الحيرة) كمايصف نفسه تواضعا منه…

كسرة ليست سرية #

في ظل هذا الحراك الذي قائده السيد والي القضارف تستقبل الولاية في مقبل الايام اللجنة القومية لمكافحة المخدرات برئاسة البروفيسور( الجزولي دفع الله) الذي كان رئيسا مجلس الوزراء في السابق نحن علي يقين بأنها سوف تجد الدعم والمساندة من حكومة الولاية….

موفقين بإذن الله….

صحيفة الانتباهة