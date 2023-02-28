شتان ما بين صنع المواقف وإثبات الحقيقة





ما أسهل اتخاذ موقف ما !

ما أسهل تبني موقف ما والدفاع عنه !

فالإشكال ليس في صنع موقف ما.

الإشكال ليس في تبني موقف ما.

كل الإشكال في كشف وتوضيح الحقيقة.

جزء من القاعدة السياسية انحازت للعساكر وظلت طيلة الفترة السابقة تزبد وترعد بأن هذا الموقف هو الصواب.

بأن هذا الموقف هو الذي يخرج البلد من أزمتها.

بأن هذا الموقف هو الذي ينبغي أن يدعمه الجميع.

انتهى الموقف وانفض السامرون.

فلم يحقق العساكر شيئا، ولم يحقق المدنيون الذين دعموا هؤلاء العساكر على حساب الثورة وعلى حساب رموزها شيئا.

كل ذلك بسبب أن المواقف مجرد اتخاذها لا يحقق شيئا.

مجرد الانحياز للعساكر بلا رؤية وبلا دليل، فلن يزيد الطين إلا بلة.

إن تبني الحقائق والاعتراف بها والسير لتحقيقها ليس فقط يقتصر الطريق.

ليس فقط يخفف المعاناة ويزيلها عن كاهل هذا المواطن.

وإنما فوق كل ذلك لا يوجد طريق غيره.

لا يوجد طريق ينقذ البلد من أزماتها سوى طريق الحق.

لقد جربنا وما زلنا نجرب في طرق بعيدة عن الحق نستهلك خلالها جهدا ووقتا لا يستهان به ولأنها بعيدة عن الحق نصبح ونجد أنفسنا لسنا عند الصفر بل تحت الصفر.

ماذا جنينا من مواقف ظل الشعب يردد بأنها مضروبة ولا يرجى من ورائها أدنى فائدة؟

هل مرور الوقت غير من قيمتها؟

كلا.

هل إلقاء هالة حولها من التبجيل والتعظيم غير من افتقار محتواها؟

كلا.

كل ما في الأمر أنها أكملت دورتها التي كانت تسير في فراغ قاتل إلى أن وقفت لوحدها.

إلى أن كشفت عن نفسها بأنها لا تستطيع أن تحرك ساكنا.

حكومة ال٢٥ من أكتوبر بالله عليكم ماذا جنينا منها؟

ألم يذكر من أول يوم طلعت فيه الشمس على هذه الحكومة على أنها انقلاب ليس سوى قشا يزيد الأزمة اشتعالا؟

أليست سوى دعما لكل ما يؤخر هذه البلد؟

أليست هي إساءة قاسية ومريرة لكل من قدم روحه رخيصة لتراب هذا الوطن؟

هذه الحكومة التي أقفلت مواقع التواصل الاجتماعي وقطعت الإنترنت، وجلس هذا الشعب المغلوب على أمره يترقب ماذا تريد أن تفعل.

فإذا بها تقوم بعمل لا يتردد عاقل في معرفة فساده وسوء نتائجه.

أصروا على القيام به ليمارسوا كل أنواع العذاب على هذا الشعب.

هذا الشعب الذي لم يملوا ولم يشبعوا في إيذائه وفي التنكيل بحاله.

رغم كل ما يبذل هذا الشعب من تضحيات.

رغم كل ما يبذل هذا الشعب من احتمال.

ليتفاجأ هذا الشعب بأن من يملك ناصية أمره لا يعرف قدره.

لا يعرف قيمته.

لا يعرف حجم التضحيات التي بذلها من أجل أن يخرج من عنق هذه الزجاجة.

ماذا خرجنا بحكومة ال٢٥ من أكتوبر سوى أنها عجنت لنا الفشل والفساد لتقدمه لنا من أول وجديد؟

ويا ليتها اتعظت.

لم تتعظ إطلاقا بل لم ينتابها أدنى شعور بالندم أو الإحساس بالخطأ، والجرم الذي ارتكبته في حق هذا الشعب الأبي.

وها هو هذا الشعب منتظر لينظر التجربة القادمة من ذات الأشخاص، ومن ذات طريقة التفكير ليعاد له الفشل في كل مرة.

ولسان حال حكومة ال٢٥ من أكتوبر تقول للشعب هيا استعد يا أيها الشعب، فما عليك إلا أن تستقبل مزيدا من الفشل ومزيدا من اللا موضوع واللا قيمة في كل طرح يقدم.

وصار هؤلاء كأنهم أبرموا عقدا مع هذا الشعب.

هذا العقد يلتزم به كل طرف ولا يحيد عنه.

الطرف الأول يمثلونه هم وهو عهدهم بأن يسوقوا هذا الشعب من فشل إلى فشل.

والطرف الثاني يمثله الشعب وهو أن يتعهد بأن يتحملهم ويتركهم يعوثون في هذه الأرض فسادا ودمارا وفشلا.

لك الله يا وطني.

محجوب مدني محجوب

صحيفة الانتباهة