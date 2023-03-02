صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: عشان صحتك يا منقة





الاستاذ محمد الفكي سليمان والشهير اعلامياً بـ(فكي منقة) قبل ايام تناقلت له المواقع الاسفيرية قوله (عودة الاسلاميين على جثثنا) ونحن ما (قاعدين ضيوف) وحاجة بالشكل ده من نوع (الهلاويس) القحطاوية المعروفة .

وبعضهم منتجها بصورة للسيد منقة غير متأكد حقيقية ام لا ووضع على كتف الرجل شال اخضر قيااافة .

(فاااا) حقيقة ….

لم اتوقف كثيراً امام ما قاله السيد (منقة) باعتباره احد مضاعفات الاسهالات السياسية (اللافة) الايامات دي . وباعتبار ان الرجل كان ظاهرة فى العهد الظلامي ليس إلا واندثرت ولا يجب ان ننزل الرجل اكثر من حجمه المستحق ولا ان نتوقف عندها طويلاً .

و(ايضن) ….

باعتباره احد البثور السياسية التى عانى منها الوطن فى غفلة من التاريخ . شاءت ارادة الله ان تتنزل عليه رحماته وتأتي به من دولة خليجية ليجد نفسه عضواً بمجلس السيادة .

(مرة واحدة كده)

(برأيي) ان السيد (منقة) شليق اكتر من اللزوم !

قول لي كيفن ؟

اقول ليك انا

ياخ انتو جماعة كده (مثلاً مثلاً) عملتو حاجة ما كويسة وناس الحلة كوولهم زعلانين منكم !

تسكت زيك زي غيرك لمن الباقية على الجماعة تبقى عليك

واللا …

تقعد تتشالق وتتصدر (وش القباحة)؟ طبعاً السكات ده غلب ولدنا (منقة) اليومين دي خااالس .

بالامس الاول الاثنين اوردت [متاريس] ان …

السيد منقة قال …

إن الكيزان استعادوا السلطة (تمامن) . واتهم ناس الانقلاب بانهم هم من سلموها لمنسوبي النظام السابق (قال)

لانهم لا يملكون كوادر مؤهلة

لا مش كده وبس !

(منقة) قال (الفلول) هم من يقفون خلف تأخير مرتبات موظفي الدولة !

(آآي حررم ده الكلام القريتو) !

والله ياخينا …

كان داير تقول جبريل كوز قولا عديل لكن ما شايف لى كوز (حالين)

وزير واللا عضو مجلس سيادة واللا والي !

لكن نقول شنو يا منقة قصص

(ود ام بعلو) دى زمااان ونحن صغار كانت بتعمل فينا كده

(مخير الله) .

قبل ما انسى :

عزيزي القارئ مش فى حلتكم فى واحد كده بتلقاهو بتصدر ليك الفواتح والاعراس ولو ما اقاربه ؟ صاح

فاااا انتظروا صاحبنا ده حا تلقوه اول واحد منتظركم فى الصيوان .

صحيفة الانتباهة