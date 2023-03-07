القضاء سلطة مستقلة وهى وسيلة ولى الامر لتطبيق القانون.





عندما وجد الامام على بن ابى طالب رضى الله عنه درعه المسروقة لدى يهودى ،ذهب واشتكاه لدى قاضى المدينة المنورة ( وقتها ) …والقصة معلوم باقيها .

نشطاء قحت المركزى هم من ( بايعوا ) البرهان على حكم السودان كرئيس للدولة وفقا للوثيقة الدستورية فى 2019 التى فرضوها على ( الجيش والشعب بعد الثورة) .

ثم هم من عزلوا الكل وشكلوا حكومات د.حمدوك المدنية الى ان اختلفوا مع قحت (الموز ) وعزلوهم فوقفت الاغلبية الصامته من الشعب مع الجيش ينتظرون حتى الان ان تتفق اطراف ( قحت) ليشكلوا حكومة انتقالية.

ولانها فترة انتقالية تمت بيعة البرهان فيها ،فقحت المركزى لا تجد بديل غير ان تبتز البرهان بقوة ( امريكا ) حتى يتركهم ليكونوا حكومة انتقالية .

وحتى اوضح كيف يفكرون ساستشهد هنا بقول احدهم وهو يحتج على ما قام به رئيس القضاء من تعيين قضاة جدد وقال ان رئيس القضاة بذلك يريد ان يمكن ( للفلول ) في الخمسين عاما القادمة ؟

هل كل الشعب السودانى ما عدا من وقع على الاتفاق الاطارى تحولوا الان الا فلول؟ هذا الثورجى يتدخل فى عمل رئيس القضاء مع ان قحت الاطارى تدعى قحت انها تريد ( قضاء حر ونزيه ) ،فاذا كان رئيس القضاء ليس من حقه ان يعين القضاة ،فهل يريدون ان يقوموا هم بتعيين القضاة ؟ باى حق ، هل بحق الاتفاق الاطارى ؟ ..

كما قلت فى مقالى اليوم : القحاته المركزيون لديهم شيطان يقول لهم : انتم فقط الثوار ،وانتم فقط من اسقطتم البشير ، ولولاكم لظل السودان تحت حكم البشير حتى الان،،ولذلك فمن حقكم ان تنفردوا بكل شئ ( لانكم انتم الموكلين من كل سودانى بفعل ما تريدون بعد الثورة لان الشارع بتاعكم ولجان المقاومة ملكا لكم والشباب بيموت من اجل ان تحكموا انتم السودان ،ولذلك كان من حقكم ان تصمموا الاتفاق الاطار ى وتدخلوا فيه انتم كاشخاص لوحدكم ، ثم تصنفوا بقية الناس ، قوى ثورة غير حية ،والاخرين قوى انتقال يمكن ان تدخل الاطارى ولكنها تقعد متفرجة وليس من حقها ان تختار معكم رئيس الوزراء ؟! وهكذا يوحى لهم الشيطان زخرف القول غرورا

لكن جيشنا يعرف كيف ( يفشل كيد الشيطان ) حيث ان كيده كان وسيظل ضعيفا.

شيطانهم ذلك يعدهم الفقر و يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الا غرورا ، وهو يجعلهم يعيشون عطالى لاهم لهم الا ان ( يكيلوا السباب والتهم للبشير والاسلاميين ) مع انهم غير قادربن على ان ينتجوا وانا استغرب من الذى يصرف عليهم ؟ هل المبالغ التى تدفعها لهم بعثة فولكر كافية ؟

متى سيفتحون مجالات الانتاج ليتمكن الشباب من الانتاج والتصدير بعد يحققوا الاكتفاء ؟

لماذا لم تنص اتفاقيتهم الاطارية على اى تعاليم تعلى من قدر العمل مع انه شارك فيها ( مهنيين قحاته من الذين قادوا ثورة حنبنيهو ) ؟ .

الان الاغلبية الصامتة تطالب ولى الامر المبايع بان يجمع اهل العلم ويكون الحكومة الانتقالية بالشورى كما امر الله تعالى.

ملحوظة : هم يعترفون بان الفريق البرهان هو ولى الامر المبايعث بدليل انهم يطلبون منه الاعتراف بحكومتهم الانتقالية المزعومة .

صحيفة الانتباهة