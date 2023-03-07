صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: نعم .. لا بد من عقلاء





قال آخر حكام بني امية على ولاية خرسان نصر بن سيار بن رافع الكناني الليثي وكان حاكماً حاذقاً ومتمرساً فى قراءة واقع الدولة الاموية ارسل رسولاً لمروان بن محمد بن مروان وهو والد الخليفة عبد الملك بن مروان محذراً ب ….

سبعة ابيات فقط كان مبدؤها

أرى تحت الرماد وميض نار

ويوشك ان يكون له ضرام

فإن النار بالعودين تذكى

وإن الحرب اولها كلام

فإن لم يطفئها عقلاء قوم

يكون وقودها جثث وهام

اقول من التعجب ليت شعري

أأيقاظ أمية ام نيام ؟

اختلفت الروايات فمنهم من اوردها (وإن الشر مبدؤه الكلام) ومنهم من قال وميض جمر ومنهم من قال وميض نار والامر يحتاج للتحقق والبحث التاريخي واللغوي العميق ولكن ….

دعونا نسقط هذه الابيات على واقعنا السياسي المأزوم فى ظل تصاعد نبرة التصريحات اللا مسؤولة من بعض السياسيين وقادة الحركات المسلحة وكل منهم يقول (ما اريكم إلا ما ارى) فالدول لا تبني هكذا …..عنترية وزندية وتقديس اشخاص وحط من أقدار آخرين . الدول لا تبنى بالتخوين واحتكار صكوك الوطنية لفئة وما سواها فهم خونة وعملاء ومرتزقة ! الدول لا تبنى بكثرة السلاح ولا الرجال الدول تبنى بالمبادئ والاخلاق ونشر الفضيلة وقبول الاخر . الدول تبنى بالتضحية والايثار والبذل والبناء والسهر والعرق والدماء

حدثوني عن من يتحدثون الان …

من منهم تحدث عن المواطن والجوع والفقر والمسغبة ! من منهم قدم برنامجاً اقتصادياً واحداً لانتشال الوطن من وهدته ! من منهم اقام مصنعاً او مهد مشروعاً زراعياً او طريقاً منذ ان ذهبت (الانقاذ) . حتى الذين فتح الله عليهم بالاموال كانوا سفهاء والسفيه فى المال فى نظر الشرع هو من لا يحسن التصرف فيه وما اكثرهم اليوم !

مَن مِن يحدثوننا اليوم عن الحكم ويوزعون على المواطن (تكرماً) صكوك الوطنية والقداسة (بمفهومهم) من منهم اقام مستشفى او جامعة او حتى استطاع ان يبقي على ما ورثه من سلفه . وقطعاً هو حق وملك لهذا الشعب .. اطفئوا نار الفتنة يا هؤلاء و الفتنة نائمة ملعون من ايقظها .فيا أيها الساسة المبتلى بكم الوطن …

(قولوا خيراً او اصمتوا)

قبل ما انسى :-

اللهم من اراد بهذا الوطن شراً فارنا فيه عجائب مقدرتك وفجاءة نقمتك

اللهم و احفظ لنا ديننا ووطننا من كل سوء .

صحيفة الانتباهة