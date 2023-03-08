



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023م

صحيفة الانتباهة

حميدتي: لا خلاف لنا مع الجيش بل مع”المكنكشين” في السلطة

الحرية والتغيير: تمّ الاتّفاق مع جبريل ومناوي على محتوى الإعلان السياسي

مسؤول بنهر النيل: لا أستطيع تأكّيد أو نفي وجود نفايات ذرية بالولاية

إقالة ولاة ثلاث ولايات

مناوشان بين روسيا وبريطانيا في الخرطوم

صحيفة الصيحة

حميدتي: إيصال السودان إلى التحوّل الديمقراطي خط لا رجعة عنه

إقالة ولاة وتعيين آخرين

مناوي: استمرار الخلاف مع”مركزيّ التغيير” سيأتي بـ”25 أكتوبر أخرى

مسؤول: القوانين السودانية رادعة تّجاه الإتجار بالبشر

خبير اقتصادي: أكثر من 90% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي

صحيفة اليوم التالي

الخرطوم: الولاية وحدها لا تستطيع محاصرة حمى الضنك

تمبور: الحديث عن رئيس الوزراء سابق لأوانه

انتقال المحكمة لأحد المستشفيات لأخذ أقوال مريض متهم بانقلاب

الخرطوم تعلن بدء برنامج تخفيف المعيشة

برنامج دولي لإيجاد حل مستدام لأزمة سوء التغذية بالسودان

صحيفة الحراك السياسي

دقلو: خلافنا مع”الناس المكنكشين” في السلطة

إعفاءات وتعيينات لولاة ثلاث ولايات

صندل: نحتاج لتمويل كبير لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية

محاكمة 5 متهمين من بينهم نظامي سابق بتهمة تزييف العملة

المحكمة تخاطب مدير المكافحة بمطار الخرطوم بشأن بلاغ مخدرات

باج نيوز