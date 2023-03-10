حميدتي يحس بالخطر على نفسه وعلى دائرته الضيقة داخل قوات الدعم السريع





حميدتي والإنهيار

لقد حس بالخطر على نفسه وعلى دائرته الضيقة داخل قوات الدعم السريع.

فوضعه أصبح هشاً وهو في قمة السلطة … وسبب ذلك أنه أصبح يستمع إلى مستشاريه الأجانب والعملاء من هوانات قحت ومنهم ياسر عرمان .

اخطأ حميـــــــــــــــــــــدتي خطأ فادحاً بإبعاد ناصحيه من الأهل والوطنيين الخلص والذين رفعوه من مجرد (زول مسكين) إلى قائد لقوات عسكرية مساندة للجيش .

وأعتمد خطة الأمر الواقع في واقع لا يملك أيً من أدواته السياسية … فلا أصبح هو قائد عسكري ولا أصبح هو قائد سياسي .

كل المؤشرات ماضية لتغيير قيادة الدعم السريع

محمد السر مساعد