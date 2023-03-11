



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم السبت الموافق 11 مارس 2023م

صحيفة الصيحة:

قيادي بالتغيير: يمكن تشكيل حكومة مؤقتة دون جبريل ومناوي

الإمارات: سنستعجل الأطراف المعنية للوصول إلى اتّفاق نهائي وتشكيل الحكومة المدنية

الصحة العالمية:”6501″ إصابة بحمى الضنك في”12″ ولاية

البرهان لـ”الرئيس الصيني”: حريصون على تطوير العلاقات مع بكين

الخرطوم: التبادل التجاري مع كمبالا دون الطموح

صحيفة الانتباهة:

مناوي: حشود عسكرية ونقل للمقاتلين من الولايات إلى الخرطوم

البعث: تمديد العقوبات”ابتزاز” للسلطة القادمة باسم”الإطاري”

الحرية والتغيير تبدأ مباحثات مع المسؤولين الإماراتيين في أبو ظبي

اعتداء بالضرب على مدير مدرسة في الخرطوم

الجيش: لم نصدر تصريحات بشأن دخول مجموعات مسلّحة في الخرطوم

صحيفة الحراك السياسي:

مقترح بتمثيل 4 من المجلس المركزي والكتلة في العملية السياسية

الشعبي: موقعو الإطاري يرفضون تشكيل حكومة تصريف أعمال

وفد الحرية والتغيير يلتقي وزير الدولة بالخارجية الإماراتي

لجنة المعلمين: اعتداء غاشم على مديرة مدرسة

رمضان الخميس 23 مارس الجاري

صحيفة أخبار اليوم :

امشِ أكثر تحافظ على قلبك.. زيادة الخطوات تخفض خطر أمراض القلب

إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات

هواوي تعلن عن هاتف متطور بمواصفات مذهلة

دبي تطور تجربة المسافرين بروبوتات المطار

برنامج عمل الدوحة يحدد مخططًا واضحًا للتعافي والتجديد والصمود

صحيفة الوطن:

الجيش يصدر بياناً بشأن دخول مجموعات مسلحة إلى العاصمة

تغاصيل إجراءات إحترازية بمطار الخرطوم

جمعية الفلك تحدد بداية شهر رمضان المبارك

الحرية والتغيير: يمكن تشكيل حكومة مؤقتة بدون الرافضين

صحيفة السوداني :

حركة تمازج لـ(السُّوداني): الاتفاق الإطاري يُعاني من حالة اختناق سياسي

إعادة فتح تجارة الحدود مع إفريقيا الوسطى عبر أم دخن

فك حجز حسابات ٢٠ فردًا جمدتهم لجنة تفكيك التمكين

العقيد إبراهيم الحوري يكتب: (الجيش) فجر الانتصار للحرية والديمقراطية المحروسة

السعودية وإيران يعلنان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

بعد العودة من الجزائر : المريخ يؤدي أول تدريب ببنينا

استعدادا للترجي: المريخ يواجه منتخب بنغازي وديًا

صحيفة النيل الدولية:

صافرة جزائرية تضبط لقاء الهلال والمنامة البحريني

الجوهرة المشعة تستقبل مباراة المريخ وتشرين السوري

الكنجولي يراقب الاهلي وصن داونز

صدمة.. برشلونة مهدد بالاستبعاد الأوروبي

النيلين