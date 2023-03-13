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المختصر المفيد.. م.نصر رضوان | ظاهرة هجرة قادة ثورة ديسمبر للخارج

مارس 12, 2023389

نصر رضوان

قالت قائدة قحاتية( كنداكة كبيرة يعنى ) : (( عندما وقع حمدوك مع البرهان بدون ارادة الشارع، الشارع في هتافه في مليونيات نوفمبر الماضي قال حمدوك :(يا ني الشارع حي) , ولم يتوقف الا باستقالة حمدوك ، ( ق . ح. ت) بعدها وقعت مع البرهان وكمان ماشية تجيب حمدوك؟!

احذروا الاستغفال فالشوارع لا تخون)) انتهى .

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وانا اقول : ( بذكاء يتصنع البرهان وحميدتى الاختلاف ، فيؤدى ذلك الى تزايد قناعات امريكا وتوابعها بانه – لا فائدة من قحت ولا من كل من دعمته امريكا لاسقاط حكومة الاسلاميين – وانه ليس هناك حل الا ببقاء الجيش في السلطة و تشكيل حكومة مدنية لتصريف الاعمال فى الفترة الانتقالية القادمة الى حين عمل انتخابات سينتهى فيها القحاتة ويهاجر من بقى منهم حينها خارج السودان ،ونكون كشعب سودانى ارتحنا – بدون حرب – من العالمانيين ( عملاء امريكا من السودانيين الذين ظلوا يحاربوا جيش السودان 30 سنة بدعم وتوجية امريكى ، مرات بالسلاح من دول الجوار واخرى بالاعلام الكاذب من فنادق اوربا وامريكا) .

افهلا تشعرون بان ( كل من سخرتهم امريكا لاسقاط حكومة البشير ) أصبحوا الان ( يهاجروا) من السودان بدعوى ان البلد ( خلاص خربت ) وبقت طارده ؟

الحمد لله ،دعوهم يروحوا حتى تتطهر ارض السودان من مثيرى الفتن ويبقى فى أرض السودان مسلمون متجانسون يحتكمون لشرع الله تعالى فتننزل عليهم البركات .

يقول تعالى : (( كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ )).

صحيفة الانتباهة