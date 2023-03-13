د.هاشم حسين بابكر | هيكلة الجيش…!!!؟





.ماذا يقصد ايتام اليسار السياسي بهيكلة الجيش…!؟

.انهم يقصدون هدم اساسه الراسخ منذ قرن من الزمان…

.انهم يقصدون هدم عقيدته القتالية والزج بالفصائل المسلحة مكانه. . .!!؟

.وكل منها له عقيدته القتالية التي تختلف عن الاخريات…!!!؟

.ولنا في اعادة هيكلة الجيش العراقي والليبي والسوري واليمني واخيرا وليس اخرا الجيش الصومالي …!!؟

وما نشبت الحرب الاهلية في تلك البلدان الا بعد اعادة هيكلة جيوشها…!!!؟

.والنتيجة الحتمية لاعادة الهيكلة هي الحرب الاهلية.. !!؟

.هل يمكن ان تنشب حرب اهلية في مصر مثلا.. !!؟

.تاتي الاجابة علي هذا السؤال بلا النافية،لماذا لان في مصر جيش قوي يقظ…

.وإعادة هيكلة الجيش تعني تفكيكه…!؟

.الثورة المصنوعة كان شعارها تسقط بس. !؟

.سقطت وبقيت بس اللعينة فبحث ايتام اليسار عن مطلب يلزقونه بهذه ال بس القميئة …!؟

.فلم يجدوا سوي اعرق مؤسسة وهي الجيش،وهذا هو المطلوب ل(بس) اللعينة…!؟

.لم يقولوا للجيش تسقط بس ولو قالوها لاسقطهم الشعب بيديه العاريتين،فهم يدركون الرباط المتين بين الشعب وجيشه،وقد عبر الشعب عنه بالمقولة الصادقة شعب واحد جيش واحد ..

.فطالبوا باعادة هيكلة الجيش،وهذه تعني تفكيكه والغاء عقيدته القتالية باخري انهزاميه وابداله بالفصائل المسلحة والمتمردة وهي فصائل تفتقر الي العقيدة القتالية وقد مارست السلب والنهب…!؟

.تمت اعادة هيكلة( تفكيك)الجيش العراقي والليبي واليمني والصومالي فماذا كانت النتيجة…!!؟

.حرب اهلية طحنت هذه الدول وفككتها …!!!؟

.فصائل مسلحة فككت بلادها وجعلتها نهبا لكل طامع…!!؟

.ومامن جيش في العالم الا وله عقيدة قتاليه،وعليها تمت هيكلته،فلم اعادة الهيكلة…!!!؟؟؟

.ولجيشنا الباسل هيكل راسخ فاق عمره القرن من الزمان…

.وبهذا الهيكل نال السودان استقلاله،وكان الاستقلال ثمن مشاركته في الحرب العالمية الثانية،وضحايا جيشنا الذين قضوا في تلك الحرب كانوا مهرا لاستقلال السودان ..!!

.وبهذا الهيكل حارب الجيش السوداني النازية في شمال افريقيا،وهزم روميل اعظم جنرالات النازية،واعطي اعظم قادة الحلفاء مونتقمري درسا في بطولة الاخلاق حين حمي حرائر ليبيا من الاغتصاب والاستباحة …!!

.وبهذا الهيكل حمي عائلة لوممبا من الاعدام واتي بها الي الخرطوم…!

.وبهذا الهيكل دافع عن القنال …!

.وبه صان استقلال الكويت وبه رفض الظرف وفي داخله جنيهات من ذهب وهو لا يرجو المقابل وان كان ذهبا…!!!

.وبهذا الهيكل كان اكثر من حكم السودان ما يفوق الخمسين عاما بينما حكمها فوضويو السياسة بضع سنين…!!؟

.وبهذا الهيكل استقبل الجيش الشعب الثائر وحماه من بطش الطغاة مرات ثلاثه…!

.وبهذا الهيكل هتف الشعب لجيشه بالشعار الخالد شعب واحد جيش واحد. .

صحيفة الانتباهة