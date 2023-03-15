



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023م

صحيفة الحراك السياسي

خروج 70 شركة سودانية من صادر الذهب بسبب قيود وزارة المالية

تفاصيل خطيرة حول علاقة الخنجر بقضية ضباط 28 رمضان

تجمع المهنيين: الدرب مفخخ بأعداء التغيير

عنان: ضعاف النفوس يشككون في أداء الشرطة

مصر: مواقفنا منضبطة تّجاه التعنّت الإثيوبي وخياراتنا مفتوحة في أزمة سدّ النهضة

صحيفة الانتباهة

ضبط طبيب”وهمي” بالخرطوم

الكتلة الديمقراطة:”الإطاري” أقرّ جيشين وقائدين”وتورين في الزريبة ما بقعدوا”

الأمة القومي: ناشطون اخترقوا المكوّن العسكري وباعدوا خطوطهم

الخنجر: كنت رئيسًا لمحكمة ضباط 28 رمضان ولم أشارك في انقلاب الإنقاذ

الصحة:”38% من حالات وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية

صحيفة اليوم التالي

زيارة مرتقبة للحلو والميرغني إلى مصر

توقيف طبيب مزيّف يعمل بمستشفيات حكومية بالخرطوم

أزمة بين العاملين والمالية بسبب تأخر المرتبات

برمة ناصر: لقاء”منزل مناوي” لا يؤسّس لعملية سياسية جديدة

توجيه بتسوية معاش المعلم وفقًا للدرجة الوظيفية

صحيفة أخبار اليوم :

تكتل كردفانى بالميرم من رحم حركات كفاح اتفاق جوبا

وزير المالية: السودان ثاني أقل دولة أفريقية في تحصيل الضرائب

حزب الامة يؤكد تمسكه بالاتفاق الاطاري

عاصم البلال الطيب يكتب: وللكن عمار هذه ما بعدها .. تطور لافت: الإعلان عن تكتل دردفانى احتجاجى بالميرم من رحم حركات كفاح جوبا

صحيفة الوطن:

الصحة: إرتفاع معدلات وفيات الأطفال بسوء التغذية

وزير الداخلية يحذر من الإعتداء على أقسام الشرطة

تفاصيل مصرع معدنين في إنهيار منجم بالبطانة

رئيس حزب الأمة القومي :لم أشارك في عملية سياسية جديدة

قاضى محكمة انقلاب “89” يعلن قرب الإفراج عن المتهمين

صحيفة السوداني :

رئيس حزب الأمة: اجتماعنا مع (مناوي) ليس عملية سياسية جديدة

مؤتمر بالسودان يبحث سبل تطوير المرأة تكنولوجياً

السودان يخطط لترحيل 160من رعاياه العالقين في ليبيا

فولكر في منزل كمال الجزولي: لا يُمكن تطبيق العدالة الانتقالية في غياب الانتقال

وفد دولي رفيع يصل السودان لتقييم أداء التطعيم بلقاح كورونا

حركة المستقبل للإصلاح والتنمية تعقد مؤتمرها العام اليوم

موسى هلال يطيح بأمين عام (الصحوة) ويكون مجلساً عسكرياً

جنوب دارفور تدشن برنامج شهر رمضان بأكثر من (151) مليار جنيه

الجالية السودانية بمصر تُكرِّم الصّحفيّة المصرية د. أماني الطويل

نهب مواطن نهاراً بنيالا وإطلاق النار عليه

المريخ يستعد لموقعة الترجي وريكاردو يركز على المهاجمين

صحيفة النيل الدولية:

جبريل:السودان ثاني أقل دولة أفريقية في تحصيل الضرائب!!

محكمة مدبرى انقلاب يونيو 1989 تستلم طلبات المتهمين للافراج خلال إسبوعين

السودان: 38% من وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية

ضبط مدير طبي مزيف بـ (5) مستشفيات حكومية بالخرطوم

النيلين