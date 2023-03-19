معتصم محمود يكتب: الهلال يُؤجِّل التأهُّل!





الموج الأزرق

معتصم محمود

الهلال يُؤجِّل التأهُّل!

🌀 نقل الهلال مباراة التأهل إلى القاهرة بعد أن عجز عن حسمها بالخرطوم.

▫️أدى الهلال مباراة أقل من المتوسط بدليل أن الاستحواذ كان لمصلحة الضيوف بنسبة (71%).

▫️على مدار الشوطين كانت الكرة تحت أرجل الضيوف الذين لعبوا بأعصاب باااااردة كونهم ضمنوا التأهل.

▫️مشكلة الهلال كانت في غياب المساندة الهجومية.

▫️ثنائي الهجوم (مكابي والغربال) ظلا وسط كماشة من (5) مدافعين.

▫️أحرز الصن هدفه الأول من خطأ لأبو عشرين الذي صد الكرة أمام المهاجم الذي أودعها الشباك.

▫️صد الكرة أمام المهاجمين خطأ تكرر من أبو عشرين ومدرب الحراس الذي يقبض بالدولار عجز عن علاج هذا العيب الذي كلّف الهلال الكثير.

▫️فارس مشارك في الخطأ ذلك أنه ترك لاعب الخصم خلف ظهره.

▫️عاد فارس بذات الأخطاء القديمة.

▫️أطهر أضاع على الهلال فرصة العمر وهو يهدر ركلة الجزاء.

▫️أطهر خطف الكرة وأصر على التسديد.

▫️الود واثق من نفسه.. ورغم ذلك لعبها بغباء شديد، أرضية باااااردة.

▫️من أبجديات ركلة الجزاء أن تلعبها عالية، بقُوة وعلى شمال الحارس.

▫️تلك الأبجديات الثلاث لتسديد ركلة الجزاء.

▫️عالية لأنّ الحارس يرتمي أرضاً، شمال الحارس لأنّه جانب الضعف إلا إذا كان الحارس أعسر.

▫️التسديد بقوة لكي لا يتمكن الحارس من صدها أو يعيدها للمهاجم.

▫️أي مشجع يدرك تلك البديهيات يا كابتن الهلال.

▫️عموماً رُب ضارة نافعة.

▫️ربما أراد الله أن نحتفل من القاهرة.

▫️التأهُّل من القاهرة طعمه أحلى، غير أن ذلك يحتاج لكثير تدابير.

▫️معركة القاهرة (80%) منها خارج الملعب.

▫️الهلال سيلعب ضد الأهلي، الحكام، الجمهور، الأرض، الإعلام والكاف المؤسسة الفاسدة.

▫️كل العوامل ضد الهلال.

▫️على مجلس الهلال البدء منذ الآن المعركة ضد الأهلاوية.

▫️لا بد من شكاوى استباقية لا سيّما والتنمر ضد الهلال بدأ مبكراً.

▫️لا بد من تشكيل بعثة إدارية من شخصيات عسكرية قوية مصادمة.

▫️رئاسة البعثات بالدور لا تجدي في رحلة القاهرة.

▫️إنّها مُهمّة حربية عسكرية.

▫️أبعدوا العليقي عاشق الأهلي والسفير عبد العزيز صاحب الشخصية الهشّة مع المصريين وغير ذلك من العناصر الرخوة.

▫️بروف عيسى أو الفريق يحيى أو كلاهما معاً الأنسب.

▫️إنها ليست مباراة بل معركة حربية.

▫️خروج الهلال يعني نهاية المشروع.

▫️الأهلي الذي خسر بالخمسة من الصن ليس بالفريق الصعب.

▫️اضربوهم في ديارهم.

صحيفة الصيحة