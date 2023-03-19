معتصم محمود يكتب: الهلال يُؤجِّل التأهُّل!

معتصم محمود يكتب: الهلال يُؤجِّل التأهُّل!
الموج الأزرق
معتصم محمود
الهلال يُؤجِّل التأهُّل!
🌀 نقل الهلال مباراة التأهل إلى القاهرة بعد أن عجز عن حسمها بالخرطوم.
▫️أدى الهلال مباراة أقل من المتوسط بدليل أن الاستحواذ كان لمصلحة الضيوف بنسبة (71%).
▫️على مدار الشوطين كانت الكرة تحت أرجل الضيوف الذين لعبوا بأعصاب باااااردة كونهم ضمنوا التأهل.
▫️مشكلة الهلال كانت في غياب المساندة الهجومية.
▫️ثنائي الهجوم (مكابي والغربال) ظلا وسط كماشة من (5) مدافعين.
▫️أحرز الصن هدفه الأول من خطأ لأبو عشرين الذي صد الكرة أمام المهاجم الذي أودعها الشباك.
▫️صد الكرة أمام المهاجمين خطأ تكرر من أبو عشرين ومدرب الحراس الذي يقبض بالدولار عجز عن علاج هذا العيب الذي كلّف الهلال الكثير.
▫️فارس مشارك في الخطأ ذلك أنه ترك لاعب الخصم خلف ظهره.
▫️عاد فارس بذات الأخطاء القديمة.
▫️أطهر أضاع على الهلال فرصة العمر وهو يهدر ركلة الجزاء.
▫️أطهر خطف الكرة وأصر على التسديد.
▫️الود واثق من نفسه.. ورغم ذلك لعبها بغباء شديد، أرضية باااااردة.
▫️من أبجديات ركلة الجزاء أن تلعبها عالية، بقُوة وعلى شمال الحارس.
▫️تلك الأبجديات الثلاث لتسديد ركلة الجزاء.
▫️عالية لأنّ الحارس يرتمي أرضاً، شمال الحارس لأنّه جانب الضعف إلا إذا كان الحارس أعسر.
▫️التسديد بقوة لكي لا يتمكن الحارس من صدها أو يعيدها للمهاجم.
▫️أي مشجع يدرك تلك البديهيات يا كابتن الهلال.
▫️عموماً رُب ضارة نافعة.
▫️ربما أراد الله أن نحتفل من القاهرة.
▫️التأهُّل من القاهرة طعمه أحلى، غير أن ذلك يحتاج لكثير تدابير.
▫️معركة القاهرة (80%) منها خارج الملعب.
▫️الهلال سيلعب ضد الأهلي، الحكام، الجمهور، الأرض، الإعلام والكاف المؤسسة الفاسدة.
▫️كل العوامل ضد الهلال.
▫️على مجلس الهلال البدء منذ الآن المعركة ضد الأهلاوية.
▫️لا بد من شكاوى استباقية لا سيّما والتنمر ضد الهلال بدأ مبكراً.
▫️لا بد من تشكيل بعثة إدارية من شخصيات عسكرية قوية مصادمة.
▫️رئاسة البعثات بالدور لا تجدي في رحلة القاهرة.
▫️إنّها مُهمّة حربية عسكرية.
▫️أبعدوا العليقي عاشق الأهلي والسفير عبد العزيز صاحب الشخصية الهشّة مع المصريين وغير ذلك من العناصر الرخوة.
▫️بروف عيسى أو الفريق يحيى أو كلاهما معاً الأنسب.
▫️إنها ليست مباراة بل معركة حربية.
▫️خروج الهلال يعني نهاية المشروع.
▫️الأهلي الذي خسر بالخمسة من الصن ليس بالفريق الصعب.
▫️اضربوهم في ديارهم.
صحيفة الصيحة