



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023م

صحيفة الانتباهة

الحركة الإسلامية تعلن انطلاق مؤتمرها العام العاشر

تأجيل امتحانات الشهادة السودانية

“حركة مناوي”: غرفة للاستنفار والتعبئة لإسقاط الحكومة المقبلة

العطا: الجيش سيدعم الحكومة المقبلة من دون الالتفاف للأصوات المخذلة

تأجيل ورشة الإصلاح الأمني والعسكري

صحيفة الحراك السياسي

إعلان سياسي مرتقب يدعو للعودة لمنصة التأسيس

“المالية” تتعثّر في إصدار شهادات”شهامة” وتخفق في سداد الأرباح

تأجيل امتحانات الشهادة السودانية

حركة”مناوي” تعلن التعبئة والخروج رفضًا للاتّفاق النهائي

إرجاء موعد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لمزيد من الترتيبات

صحيفة الصيحة

العطا: البلاد تمر بمرحلة انتقال حرجة ومعقّدة

محمد الفكي: لا تأخير في تنفيذ مصفوفة الاتفاق النهائي

المالية: بداية متعثّرة للموازنة الجديدة وماضون في رفع الدعم

مزارعو السوكي يهدّدون بالاعتصام أمام مقرّ حكومة سنار

وزير التربية: تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى 10 يونيو

باج نيوز