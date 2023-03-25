إسماعيل حسن يكتب: تصوموا وتفطروا على خير





وكفى

إسماعيل حسن

تصوموا وتفطروا على خير

▪️أطل علينا أمس شهر التوبة والغفران (رمضان المعظَّم) بنوره الوضئ، وغمرنا بنفحاته العطرة.

▪️نسألك اللهم فيه حسنات تتكاثر، وذنوب تتناثر، وهموم تتطاير، وأن تجعل بسماتنا سعادة، وصمتنا عبادة، وخاتمتنا شهادة.. ورزقنا في زيادة.

ندعوك اللهم بكل زخة مطر، وبعدد من حج واعتمر، أن تتقبل صالح العمل.. وترفع في هذا الشهر الفضيل درجاتنا.. وتجعلنا من عتقائه، آمين يا رب العالمين.

▪️نحن في الوسط الرياضي على وجه الخصوص، بحاجة لأن نستثمر هذا الشهر الكريم في تصفية نفوسنا مما علق بها من حسد وأحقاد، وأن نثوب إلى رشدنا.. ونجتهد في تهذيب علاقاتنا مع بعضنا البعض، جاعلين من الرياضة وسيلة للتقارب والتوادد والمحبة.. بعيداً عن البغضاء والشحناء والكراهية… آمين يا رب.

ما قلّ ودلّ

▪️طالما أن المريخ نذر هذا الموسم لبناء فريق جديد، فليحرص على فرض الانضباط وسط اللاعبين، ويبدأ بكمبالي..

▪️نكرر… ريكاردو لازم يستمر…. ما عشان خاطرو…… إنما عشان خاطر الصبر…. فمن صبر ظفر..

▪️سأتوكل على الله، وأدخل مباراة الهلال والأهلي المصري يوم واحد القادم…. والرهيفة التنقد…

▪️هذا الكريستيانو عجيب والله… حتى مع النصر السعودي يلعب بنفس الشغف والغيرة والجدية الذين كان يلعب بهم مع المان ثم الريال ثم اليوفي ثم المان مرة ثانية…

▪️يتعامل مع أي مباراة وكأنها نهائي بطولة.. لذا ليس غريباً أن يكون الأفضل في التاريخ..

▪️ليت نجومنا – أو بعضهم – يقتدون به، ويسيرون على دربه..

▪️التكت قاد الزعيم أمام أهلي مروي وأحرز هدفي الفوز .. فهل يمكن أن نقطع الشك بأنه لو كان موجوداً في المباريات الأفريقية الأخيرة، كان سيقود المريخ للفوز على بلوزداد والترجي والزمالك..؟

▪️أكثر ما تميَّز به رئيس المريخ أيمن مبارك في فترته القصيرة الحالية، هو أنه يعمل في صمت.. ووفق قناعاته الخاصة التي يؤمن بها إيماناً قاطعاً.

▪️بحمد الله قطعت شوطاً لا بأس به في تكوين رابطة لمشجعي المريخ بمصر الشقيقة.. وبإذن الله بعد رمضان المعظم أكمل بقية الأشواط بمساعدة عدد كبير من الصفوة هنا في القاهرة.

▪️للأسف الأحقاد والنوايا السيئة هي التي تسيطر على العلاقة بين الاتحاد العام والاتحاد المحلي بولاية الخرطوم، وللأسف -أيضاً- أن شخصيات مثل: محمد الشيخ مدني وعمر البكري أبوحراز ومنصور عبد الرحيم يفشلون في معالجة (الحرب) الدائرة بين الاتحادين.

▪️أما السؤال الحائر فهو… هل هذه (الحرب) بين الاتحادين كمؤسستين كبيرتين، ومن أجل الصالح العام لكل منهما، أم أنها بين معتصم وأسامة عطا المنان والشاذلي كشخصيات أنانية، ومن أجل الانتصار للذات؟

▪️الحق يقال.. المجلس الحالي للاتحاد العام، هو أسوأ مجلس مر عليه… وكذلك مجلس الاتحاد المحلي.

▪️الأول يتحكم فيه أسامة عطا المنان، والبقية كومبارس، والثاني يتحكم فيه الشاذلي عبد المجيد، والبقية تمومة جرتق.

▪️وكفى.

صحيفة الصيحة