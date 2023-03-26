محمد عبد الماجد يكتب: عندما يتحول الأزواج إلى (9 طويلة)





(1)

· انتهى زمن (وما حبّ الدّيار شَغَفنَ قلبِي ولكن حُبُّ من سَكَنَ الدّيارا) وأصبح الحب في هذا الزمن مستهدف به (الديار) في المقام الاول. ربما ابو الطيب المتنبي كشف عن ذلك بنظرته التجارية منذ عهد بعيد (لك يا منازل في القلوب منازل). الاكيد ان العيون لم تعد تحظى بتلك المكانة التى كانت تحظى بها في الماضي حينما قال جرير:

· إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا

· يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا

· القتل الآن اصبح يتم بطرق اخرى .. سموم ومشانق ومحاكم.

(2)

· في الفترة الاخيرة تابعنا الحروب التى نشبت بين الازواج في الوسط الفني وسمعنا ضرب نار بين الازواج، حتى ان الخلافات التى حدثت بينهم غطت على كل الاحداث وتصدرت (التريند) في العالم العربي وبعضها تصدر على مستوى العالم كله.

· خلافات المطربة الكولومبية شاكيرا وزوجها السابق لاعب برشلونة السابق بيكيه كانت حدثاً عالمياً لا تقل ردود افعاله عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وراح ضحيته آلاف الاشخاص.

· (خلال مقابلة سابقة لبيكيه مع موقع (Page Six) ظهرت امرأة تشبه لارا شيا مارتي في خلفية الصورة. ولارا هي صديقة بيكيه الجديدة التي كانت وفق تقارير إعلامية السبب وراء انفصال لاعب برشلونة السابق وشاكيرا. وحسبما أوردت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فإن اللقاء الذي أظهر لارا في منزل بيكيه، سُجل في أغسطس 2021، قبل أشهر من إعلان بيكيه وشاكيرا انفصالهما. وفي مقابلته مع (Page Six)، قال بيكيه وقتها إنه وشاكيرا مازالا يعيشان معاً بسعادة. وأكد مصدر لصحيفة (ديلي ميل) أن شاكيرا شعرت بالصدمة بعدما شاهدت الفيديو، وأكدت أنه صوّر في منزلهما هي وبيكيه، وكانت وقتها مع الأطفال في الخارج).

· انظروا الى اين وصلت الخيانة؟ لمثل هذه الصدمات عندنا دواء .. عثمان حسين غنى من كلمات بازرعة (أحسن تخليه … لى الليالى والزمن.. يمكن يحس ضميره … ويهديه لى الصواب.. لكنى اخشى عليه … من غدر الليالى.. وأخشى الامانى تشيب… وعشّنا يبقى خالى.. وهو لسه في نضارة حسنه فى عمر الدوالى.. ما حصل فارق عيونى لحظة او بارح خيالى).. وعثمان حسين في (شجن) يقول: (اغفر ليه يا حنين وسامح من غدر).. اعتقد ان شاكيرا وهي مطربة عالمية لو استمعت (لمتين يلازمك في هواك مر الشجن) مرة في الاسبوع لما وصلت الامور بينها وبيكيه الى هذا الحد.

(3)

· ضرب نار آخر اتفرج عليه العالم العربي كله بين المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب شهدنا فيه الاتهام بالسرقة والضرب والإرهاب وتعاطى المخدرات، وقد صلت الخلافات بينهما لدرجة ان تظهر شيرين عبد الوهاب لجمهورها برأس اصلع.

· الضجة لم تكن في خلافات شيرين وحسام حبيب فقط .. الضجة الاكبر كانت في عودتهما بعد تلك الصدامات والاتهامات والرأس الأصلع!!

· هذه الايام نشاهد حرباً اخرى بين الممثلة المصرية علا غانم وزوجها رجل الاعمال المعروف.

· بدأت القصة ظهر الإثنين 6 فبراير بمنشور عبر حسابها على Instagram تستغيث فيه وتقول إنها تعرضت لعنف وقهر وطردت من منزلها. ثم بعدها أوضحت في تصريحات صحفية أن زوجها سرق هاتفها المحمول وخواتم من يديها ويد والدتها وأخرجها من منزلها بملابس النوم (الروب) في منتصف الليل.

· الحياة الزوجية بين المشاهير تسير على وتيرة (9 طويلة).

· زوج شيرين عبد الوهاب وزوج علا غانم ايضاً (9 طويلة).

· الحياة الزوجية حياة (مقدسة) وقد وضع الاسلام لها وثائق وتقاليد وإشهاراً ومهراً ومؤخر صداق حفاظاً لها.

· اذا انهارت الاسرة سوف ينهار المجتمع.. ويجب المحافظة على بيوتنا وعالمنا الصغير.

(4)

· وردي يغني من كلمات اسماعيل حسن (قاسي قلبك عليّ ليه) وقد كانت القسوة وقتها تتمثل في رفض التصريح بالحب (لو ترسل لي سلامك قول احبك) او في قلة الحنين (يا اعز الناس حبائبك نحن زيدنا قليل حنان).. لا اعرف ماذا كان سوف يكتب اسماعيل حسن بعد ان وصلت القسوة بين الاحباب والأزواج الى المحاكم والمشانق والضرب بالنار؟

· نسأل اسحاق الحلنقي الذي كان يطلب زيادة الحنين عن هذه الاوضاع.. وعن اولئك الازواج الذين اصبحت الحياة بينهم عبارة عن سحل ودهس و (9) طويلة.

(5)

· بغم.

· رمضان قبل ان يكون صحة للأبدان هو صحة للانفس.

· ورمضان كريم.

· وكل الطرق تؤدي الى (المدنية).

صحيفة الانتباهة