



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 26 مارس 2023م

صحيفة الوطن:

لجنة المعلمين تلوح بالعودة للإضراب حال تأخير المرتبات

القبض على أخطر مروجي “الترامادول”

قتلى وجرحى في إشتباكات بشمال دارفور

يونتامس تدرب ضابطات شرطة على مكافحة العنف الجنسي

صحيفة السوداني :

عرمان يعلن الانتهاء من المسودة النهائية للاتفاق السياسي

(السوداني) تنعي فقيد البلاد البروفيسور عبد السلام جريس

المؤتمر الوطني (المحلول) يعلن عن طرحه مشروعاً جديداً

سودانير تُوقِّع عقداً بالرياض لإعادة تشغيل رحلاتها إلى الس ُّعودية

قرار بتعليق إغلاق الطريق القومي بالشمالية

توقف مفاجئ لعلاج مصابي الثورة بسبب المديونيات

معالجة التيار الكهربائي ودخول محطة مياه جبل أولياء الخدمة

المبادرات المصرية في السودان… تسوية أم تعميق للأزمة؟!

حريقٌ ضخمٌ يقضي على المساكن والمحلات التجارية بمعبر أرقين الحدودي

صحيفة النيل الدولية:

إثيوبيا تعلن اكتمال 90 في المئة من بناء سد النهضة

بدء ورشة الاصلاح الأمني والعسكري اليوم

تحالف أهل السودان يعلن اعتزامه إعلان حكومة من طرف واحد من 15 وزيرًا

قرار بتعليق إغلاق الطريق القومي بالشمالية

النيلين