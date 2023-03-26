



محمد طلب يكتب: بيت قُرجي (2)

مثلما توقعت لقي مقالي عن (بيت قُرجي) ارتياحاً كبيراً عند بعض الأهل بالعيلفون ممن عاشوا تلك الفترة لأن المقال طرق أبواب الشجن والذكريات عندهم بحلوها ومرها ولا شك أنهم حلقوا بعيداً وطووا أكثر من نصف قرن من الزمان وعاشوا لحظات جميلة تناقلتهم بين صور من الجمال الإنساني وحكايات قطعاً ربطوها بالواقع السوداني الحالي الأليم.

أعجبني تعقيب للأستاذ محمد عثمان أحمد الشيخ فيه شئ من التوثيق لتلك الحقبة المنصرمة من الزمان.. ومن الأشياء التي تدعو للوقوف عندها والبحث عنها ومحاولة وجود معالجات وربما صناعة تغيير أن الأستاذ محمد عثمان تعاصر مع والدي في الاغتراب بالجماهيرية وكذلك عاصرته أنا بعد ذلك في اغترابه الطويل بالإمارات لسنوات.. كونا فيها (جمعية أبناء العيلفون بالإمارات).

عفواً عزيزي القارئ رغم أن الموضوع تبدو عليه الخصوصية إلا أنه بلا شك يلامس وجدان كل قارئ سوداني غير أهل العيلفون ولا شك عندي أن هناك بيوت وحكايات وشجون وذكريات مماثلة عن الغربة وبها ما يشبه (بيت قُرجي) لكل الأهل في قرى ومدن السودان الكبير كما أتمنى أيضاً أن نتناول في مقالات قادمة عن (أخطاء الاغتراب وعصارة التجارب).

أترككم الآن مع تعقيب الأستاذ/ محمد عثمان أحمد الشيخ:-

بيت قرجي… وللحديث شجون… والذكريات صدى السنين الحاكي… التاريخ فجر 20/ 5/ 1978… وصلت محطة بصات طرابلس قادماً من مدينة (بنغازي) بصحبتي أحد أبناء (كوستي) وقد كان.. (رفقة طريق)… الوصف واضحاً.. (تاكسي من ميدان السويحلي) إلى (حي قرجي)… طلمبة البنزين الثانية… أمامها (مغسلة مصباح الرقيعي)… تتجه يساراً ثالث بيت…. أمامه فسحة فيها عدد من سيارات النقل (فيات).. لم نأخذ وقتاً للتأكد من وجهتنا… طرقت الباب دون خشية من خطأ تحديد الهدف خاصة والوقت كان محرجاً… لم أنتظر كثيراً… فتح الباب وكان صدق حدسي!!!! هو البيت بلحمه ودمه وشخوصه!!!!! فتح الباب وكان العم (إدريس التوم حماد) عليه الرحمة والمغفرة… كان يتأهب للخروج للعمل… استقبلنا بحرارة لم يعرفني… ولم أكن أتوقع غير ذلك!!!! دلفت داخل المنزل وصاحبي في معيتي!!!! كان بعض من بالبيت نيام والبعض يتأهب للخروج للعمل.. استقبلنا بحفاوة.. لم ألو جهداً في التعرف على من بالبيت وكلهم أهل ومعارف.. وقتها كان داخل البيت الإخوة.. (صديق الطيب وعمر الطيب الجعلي.. وكمال الأصم والباقر حاج أحمد ومحمد نور بركات الشيخ وإبراهيم خالد ومحجوب التبير) عليهم الرحمة والمغغرة.. والخال (بابكر علي بابكر ابشنب والأخ عبد العظيم الصديق والسيد عباس حاج علي وكمال الصديق النص ومامون يوسف بيه وفاروق ابراهيم(جاغوم) وآخرين).. وقد وصل قبلي بأيام الإخوة… (محمد الحسن الشفيع والاخوين مكي محمد مكي وحامد حسن والأخ أحمد الزين).. كان بيت قرجي بمثابة محطة للقادمين لطرابلس من أبناء (العيلفون) ومنه يتفرقون حسب مواقع أعمالهم والبعض الذي يعمل في طرابلس وليس له مكان سكن يظل أحد ساكني المنزل.. وهم غير محددين بعدد!!!! المنزل به غرفتان وصالون كبير وسطوح واسع… ربما في أحد الأيام يستضيف عشرين شخصاً أو يزيد!!!! ساكني المنزل مختلفي المهن والثقافات!!!! وإن كان تغلب عليهم مهنة (السواقة)!!!! والأعمار متفاوتة!!!! عاصرنا عهد.. الأعمام (المرحوم سالم حاج إبراهيم والخال المرحوم مضوي بركات وقرشي هاشم).. وكان قبلهم الأعمام المرحوم (فضل المولى أمان وقريب الله هاشم) وهما اللذين أجرا المنزل وأول ساكنيه… صاحب المنزل ليبي اسمه (حركات).. صودر منه هذا المنزل لأنه يمتلك عدة منازل وتم إيجاره من الإسكان… كثيراً ما يعترض الجيران على سكن العزابة ولكن المنزل محمي بواسطة الخال (حسن دندش)!!! باعتبار أن السكان (لاجئين سياسيين)… لأبناء العيلفون منزلين آخرين في طرابلس… أحدهما في حي (المنصورة) ومن أشهر ساكنيه الأخ المهندس (بابكر دفع الله والأخ المرحوم أبو حميد وداعة الله)… اللهم أرحم كل من توفاه الله من الذين قابلناهم في هذا المنزل وقدموا لنا كل الدعم المعنوي والمادي والمأوى.. كانوا آباء أو إخوان أو أبناء ومتع من هم على قيد الحياة.. بالطبع هنالك تباين في خصال الناس منهم من يقابلك بوجه طلق هاشاً باشاً ومنهم من يقابلك عابساً مكفهراً ولكن علينا أن نجد لهؤلاء العذر لأنها خلقة ربانية ولأن قوة الاحتمال تختلف بين الناس… ونسأل الله ألا يحوجنا في إيجاد المأوى في اغترابنا.. وأن يبقي الإلفة والمحبة بيننا…(انتهى).

خاتمة تعقيب أستاذنا محمد عثمان أوحت لي بالسؤال التالي: انت لسه عندك نية اغتراب تاني؟؟؟؟

عموماً أنا مثلك انوي الهجرة (لوطن جديد) فحال البلد لا يسر إطلاقاً.

سلام

صحيفة الصيحة