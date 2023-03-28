



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023م

صحيفة أخبار اليوم :

تفاصيل بنود لاتفاق السياسي وحسم الجسم السيادي بعد يومين

العدل والمساواة: لم نتخذموقفاً نهائياً من العملية السياسية حتى الآن

غندور يحذر من اي محاولة اقصاء للمؤتمر الوطني

عاصم البلال الطيب يكتب: الحدقنو تلميذ الكاهن .. امير بعثة الحجاج

صحيفة السوداني :

بروفيسور غندور يُوجِّه رسائل شديدة اللهجة لـ(الحكام وقحت والخارج والإسلاميين) ويدعو لتجمُّع وطني عريض

انتشار أمني واسع في محيط القصر الجمهوري، وإغلاق شارع الجامعة شرق القصر.. وعربات الدفع الرباعي تحمل المدافع الرشاشة وجنود من مختلف القوات

مستشار أسر المفقودين: جهات تعرقل وصول فريق الخبراء الأرجنتيني

آلية مكافحة الجماعات المتفلتة تنجح في توقيف (١٣) متهماً

محكمة توباك ورفاقه تفرغ من مناقشة المتحري

وزير التنمية العمرانية بولاية الجزيرة فضل المولى أبو سالف لـ(السوداني): حكومة الولاية تصرفت في دريم لاند

بدء تجديد مولدات محطة توليد كهرباء سنار

الفنان طه سليمان لـ(السوداني): راضٍ عن نفسي في التقديم البرامجي

صحيفة النيل الدولية:

إثيوبيا تستعد للملء الرابع لسد النهضة

الحج والعمرة تعلن تمديد التقديم للحج

تمديد حالة الطوارئ بغرب كردفان لمدة ثلاثة أشهر

قرار بتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت للمغتربين

ارتفاع إصابات حمى الضنك في الخرطوم لـ 1344 حالة

النيلين