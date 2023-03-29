م.نصر رضوان | مثال للثورجية الذين ضللوا عامة الشعب





هناك بعض العامة ما زال يردد حتى الان ان هناك ملفات فساد لحكام الانقاذ لم تفتح حتى الان، والسؤال هو : لماذا لم تفتح بعد ؟ لماذا لم تفتح تلك الملفات وتحسم فور سقوط حكم البشير ؟ كل ملفات الفساد ( لو كانت موجودة فعلا) لكانت قد حسمت فى مدى 6 اشهر بعد سقوط حكم البشير ولكن اتضح انها كلها ادعاءات فساد باطلة لا تسندها وثائق وهذا ما قاله رئيس نيابة الثورة الحبر وكل مدراء النياية الذين تولوا امر النيابة فى حكومتى حمدوك قالوا : لم نجد تهم مثبته فنحاسب عليها حكام الانقاذ ولذلك استقالوا واحد تلو الاخر لانهم كيساريين كانوا احرص منك ومن الكل على التشفى فى كل انقاذى كما فعل وجدى خارج نطاق القانون .

حتى الامس الثورجى القحاتى محمد عصمت المسئول ببنك السودان سابقا يدعى ان هناك 64 مليار دولار هربت من اموال الشعب و هى ما زالت يخبئها الانقاذيون فى ماليزيا ، و واضح انه يقو للخداع وليبقى فى المشهد السياسى كناشط ومدافع عن حقوق الشعب، اذ لو انه يملك الدليل لقدمه لاول نائب عام تولى النيابة بعد الثورة .

و الدليل على انها لا توجد ان حمدوك نفسه قال : لم نشكل لجان للبحث عن الاموال المنهوية بالخارج لانها اصلا لا توجد ولقد سالنا حكومة ماليزيا فقالت لا يوجد لدينا شئ سوى بعض حسابات لشركات البترول لا تحتوى اى مبالغ كبيرة تخص افراد ، ثم بعد ذلك كله قام وجدى بطريقة سباسية وليست قانونية بمصادرة 250 مليون من شركة بتروناس الماليزية وهى مستثمر اجنبى وقامت الشركة برفع قضبة فى لندن وحكم لها باسترداد ذلك المبلغ من حكومة السودان .

يا اخى نحن فى رمضان فاتقى الله ولا تكرر قول الزور ولا تبهت مسئولين قدامى لانك تكرههم وتعارضهم ( سياسيا) .

ماذا ستقول لربك يوم القيامة ، وماذا تستفيد انت كشخص من بقاء هذا او ذاك فى السلطة (بدون انتخابات) وبادعاء شرعية ثورية كاذبة مدلسة حاقدة تسببت فى انهيار اقتصاد السودان .

لا تكن كشقى ثمود الذى انبعث فعقر الناقة فباء باثم ثمود كلها ،فانت مجرد مواطن مسلم عليك ان تنادى بان يحكم السودانيون رجل بشورى اهل الحل والعقد وليس بتدليس امريكا وفولكر وتكتيكات الاطارى الفاشلة حتى الان ، والتى تحاد الله ورسوله ولا تقبل قول الله ورسوله فى ضرورة تنصبب الحاكم بشورى اهل الفقه الاسلامى وليس بخداع امريكا والامم المتحدة وبقية سفراء الدول الصهيونية وتوابعها فى الثلاثية والرباعية . لماذا نقبل ان تعين لنا الدول الخارجية من يحكمنا ؟ وكيف يقوم بحكمنا بدستور نقابة المحامين ونحن يجب ان نولى علينا بالشورى من يحكمنا ( بشرع الله والطرق الحكمية التى اتبعت فى تنصيب الحكام بالشورى منذ ان تم تنصيب اول حاكم عام للمسلمين وهو سيدنا ابو بكر رضى الله عنه ) .

لا تكن من شر الناس وهو من باع دينه ودنياه بصلاح دنيا غيره ، واتق الله واعدل ولا يجرمنك شنآن قوم على ان تعدل ، اعدل هو اقرب للتقوى .

ملحوظة : لماذا انت شانئ – اى كاره -للاخوان المسلمين ،هل لان دعايات ووسائل اعلام امربكا قالت انهم ارهابيين وفاسدين ودكتاتوريين ?

اسرد لنا ادلتك بالبينات ان كتت تملكها ولا تلجأ الى قول: القضاء فاسد ومنحاز ولذلك لم ولن يحاكم الاسلاميين ، فذلك بهتان يضاف الى بهتانك واتهامك المعمم وغير المسنود بادلة على اشخاص وحكام ثبت بالمحاكم حتى الان انهم ابرياء .

صحيفة الانتباهة