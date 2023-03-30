



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023م

صحيفة الحراك السياسي

الخرطوم تمنع خدمة التأمين الصحي لحملة البطاقات القومية

تحالف قوى التغيير: العملية السياسية”استعمار ناعم” يقوده فولكر

لجنة مكافحة المخدّرات تتجه لمراجعة تشريعات علاج الإدمان

قيادي بالشعبي: الكتل التي تهدّد بإغلاق الشرق لا قيمة لها

الفاو: أكثر من 7 ملايين طن إنتاج السودان من الحبوب في العام 2022

صحيفة اليوم التالي

في غياب الجيش: ختام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري

إيقاف التبرّع الميداني لشحّ”أكياس الدمّ”

تاور: تهديدات”الكتلة” ابتزاز للحصول على مكاسب ذاتية

نقل السفير الأمريكي إلى مشفى بالخرطوم عقب تعرّضه لحادث سير

قيادي بالشعبي: الكتل التي تهدّد بإغلاق الشرق لا قيمة لها

صحيفة الانتباهة

انسحاب الجيش من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري

الشرطة تحقق في رفض تسلّم متهمين في أحداث عنف بغرب دارفور

علماء السودان تتبرأ من فتوى أصدرها رئيس دائرة الفتوى بالهيئة

تعرّض السفير الأمريكي بالخرطوم لحادث مروري

قوى الإطاري: الكتل التي تهدّد بإغلاق الشرق لا قيمة لها

باج نيوز