



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023م

صحيفة الانتباهة

التغيير: التوقيع على الاتّفاق السياسي النهائي اليوم

مصرع 10 أشخاص وفقدان آخرين في انهيار منجم ذهب بحلفا

شركة أمريكية تبدي استعدادها للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية

الكشف عن أسباب الخلافات في ورشة الإصلاح العسكري

توقيع برتكول لعلاج معاشيي السودان في مصر

صحيفة الصيحة

اجتماعات مكثّفة لتجاوز عقبات فنية تتعلّق بالإصلاح الأمني والعسكري

مدير المخابرات: سنعمل مع مؤسسات الدولة لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد

مصرع العشرات في انهيار منجم ذهب بالشمالية

قيادي بالتغيير: الدعم السريع بعيد عن التباين الأخير

صحيفة الحراك السياسي

أوبشار يهاجم ترك ويصف إغلاق الشرق بـ”المزايدة السياسية”

لص ينهي حياة شاب بأمدرمان

إيقاف رحلات البصات السفرية لـ”الشرق” حتى إشعار آخر

قيادي بالحرية والتغيير: قوات الدعم السريع بعيدة عن التباين الأخير

المجلس المركزي: اتفاق على مجلس سيادي محدود و”رمزي”

باج نيوز