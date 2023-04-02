عناوين الصحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023م

2023/04/02
صحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023م

صحيفة الانتباهة

جبريل إبراهيم: تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي يصبّ في المصلحة الوطنية

خسائر مليارية للمزارعين بالشمالية

تنامي الصراعات بـ”مجلس الصحوة” وعزل موسى هلال

“الشيوعي”: حملات التنجيد غرضها إرسال مرتزقة لخارج السودان

مجلس البجا: دعوات إغلاق الشرق”مزايدة سياسية” وكروت ضغط

صحيفة الحراك السياسي

إغلاق مسلّح لطرق حيوية بالشرق

الإعلان عن موعد جديد لتوقيع”الاتّفاق النهائي”

الأمين داؤود يكشف عن اتّجاه لتشكيل حكومة بالشرق

قوى الإطاري: لا تراجع عن العملية السياسية

صحيفة اليوم التالي

6 أبريل..موعد جديد لتوقيع الاتّفاق النهائي

إغلاق محدود للشرق

توقف خدمات التأمين الصحي في أربع ولايات

الإدارة الأهلية تعلن عن إغلاق الخرطوم

باج نيوز

2023/04/02