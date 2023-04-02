عناوين الصحف
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023م
صحيفة الانتباهة
جبريل إبراهيم: تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي يصبّ في المصلحة الوطنية
خسائر مليارية للمزارعين بالشمالية
تنامي الصراعات بـ”مجلس الصحوة” وعزل موسى هلال
“الشيوعي”: حملات التنجيد غرضها إرسال مرتزقة لخارج السودان
مجلس البجا: دعوات إغلاق الشرق”مزايدة سياسية” وكروت ضغط
صحيفة الحراك السياسي
إغلاق مسلّح لطرق حيوية بالشرق
الإعلان عن موعد جديد لتوقيع”الاتّفاق النهائي”
الأمين داؤود يكشف عن اتّجاه لتشكيل حكومة بالشرق
قوى الإطاري: لا تراجع عن العملية السياسية
صحيفة اليوم التالي
6 أبريل..موعد جديد لتوقيع الاتّفاق النهائي
إغلاق محدود للشرق
توقف خدمات التأمين الصحي في أربع ولايات
الإدارة الأهلية تعلن عن إغلاق الخرطوم
باج نيوز