أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023م
صحيفة اليوم التالي
للتوقيع على الاتّفاق..الجيش يشترط مواقيت لدمج الدعم السريع
توقف 758 مصنعًا بالخرطوم
أردول: الإطاري ناقش قضايا دون تفويض دستوري
قرار بزيادة أسعار البنزين وخفض طفيف للجازولين
لجنة فنة بين السودان وتركيا في مجالات الثروة الحيوانية
صحيفة الانتباهة
الحرية والتغيير: توقيع الاتفاق السياسي النهائي مرهون بالفراغ من جميع القضايا
خالد عمر: عناصر النظام البائد تريد العودة للسلطة على أشلاء الوطن
فشل التوصّل لرؤية موّحدة حول دمج الدعم السريع في الجيش
الحركة الإسلامية: الجيش لن يستمر في العملية السياسية
صحيفة الحراك السياسي
الحرية والتغيير: لا خيار أمام الجيش سوى الإصلاح والهيكلة
تسييريات الخدمة المدنية بالقضارف تعلن الدخول في إضراب
تحالف أهلي يعلن إغلاق الطرق القومية بنهر النيل وإيقاف الرحلات السفرية
قرار بزيادة أسعار البنزين وخفض طفيف للجازولين
421 مليون دولار إيرادات”سوداتل” وقرار إداري بتوزيع أرباح بنسبة 33%
أردول: الاتفاق الإطاري ناقش قضايا معقدّة دون تفويض وسند دستوري
باج نيوز