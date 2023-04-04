أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023م
صحيفة الانتباهة
أردول:41.8 طنًا إنتاج الذهب للعام 2022
ترك: لن نتحاور مع الحرية والتغيير بشأن أزمة الشرق
مجمع الفقه يحدّد قيمة زكاة الفطر بـ1200 جنيه
اجتماعات مكثّفة مع”الكتلة الديمقراطية” لإقناعها بالتوقيع على الاتفاق النهائي
وجدي صالح: الحكومة القادمة ستكون بلا صلاحيات
صحيفة الحراك السياسي
البعث: تكرار تحديد آجال الاتّفاق السياسي محاولات لشراء الوقت
قوى الإطاري تجتمع لبحث البدائل حال تأخير توقيع الاتّفاق النهائي
كباشي: الجيش يتحلى بـ”المرونة” وحريص على التوصّل إلى اتّفاق مع جميع الأطراف
المجلس المركزي: المشهد سيتعقّد حال فشل الاتّفاق حول القضايا العالقة
صحيفة اليوم التالي
بالبحر الأحمر..مناورات عسكرية سودانية مصرية
ترك: لن نتحاور مع المركزي بشأن الشرق
المدارس الخاصة: ملتزمون بموجهات التربية بشأن الامتحانات
وزير الريّ الأسبق: سدّ النهضة يزيد المياه المنسابة إلى مصر
المحكمة العليا تشطب طلبًا لوقف تعيينات وزارة الخارجية
صحيفة أخبار اليوم :
– الكتلة الديمقراطية تتهم المركزي برفض حل الخلافات
– ترك: لم نتحاور مع الحرية و التغيير بشأن أزمة الشرق
– وجدي صالح : البرهان غير جاد في نقل السلطة إلى المدنيين
– عاصم البلال الطيب يكتب: ومن بهاك ومن مزايا الرقة عندك
صحيفة الوطن :
– كباشي :القوات المسلحة ملتزمة بالعملية السياسية مع جميع الأطراف
– إجتماع حاسم لأطراف الإطاري اليوم
– قرار من المحكمة العليا بشأن تعيينات الخارجية
– خالد عمر :النظام البائد يعمل على قطع الطريق أمام الإتفاق
صحيفة السوداني :
– (السوداني) تكشف عن معلومات خطيرة حول خلافات الجيش والدعم السريع في ملف الإصلاح.. والدعم ينشر 60 ألف جندي في الخرطوم
– مجمع الفقه الإسلامي: (قيمة زكاة الفطر، صاع من غالب قُوت أهل البلد.. ويجوز إخراجها نقداً 1200 جنيه…
– المحكمة العليا تلغي قراراً بشأن مدير شركة (تاركو)
– البوشي تطالب بإجراءات رسمية بشأن الاعتداء على لاعبي الهلال
– محاولات ”إسرائيلية ـ أميركية” لإقناع السودان بالانضمام لـ”منتدى النقب”
– المبلغ في قضية العميد بريمة ينفي رؤيته لتوباك ورفاقه بمسرح الجريمة
صحيفة النيل الدولية :
– ترك: لن نتحاور مع الحرية والتغيير بشأن أزمة الشرق
– المحكمة العليا تشطب طلبا لوقف تعيينات وزارة الخارجية
– 41,8 طن إنتاج السودان من الذهب للعام 2022
– مجمع الفقه: ألف ومئتا جنيه قيمة زكاة الفطر . اللهم اغفر لود الشيخ ووالديه ومرسلها والمرسلة إليه وجميع المسلمين.
النيلين