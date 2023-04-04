



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023م

صحيفة الانتباهة

أردول:41.8 طنًا إنتاج الذهب للعام 2022

ترك: لن نتحاور مع الحرية والتغيير بشأن أزمة الشرق

مجمع الفقه يحدّد قيمة زكاة الفطر بـ1200 جنيه

اجتماعات مكثّفة مع”الكتلة الديمقراطية” لإقناعها بالتوقيع على الاتفاق النهائي

وجدي صالح: الحكومة القادمة ستكون بلا صلاحيات

صحيفة الحراك السياسي

البعث: تكرار تحديد آجال الاتّفاق السياسي محاولات لشراء الوقت

قوى الإطاري تجتمع لبحث البدائل حال تأخير توقيع الاتّفاق النهائي

كباشي: الجيش يتحلى بـ”المرونة” وحريص على التوصّل إلى اتّفاق مع جميع الأطراف

المجلس المركزي: المشهد سيتعقّد حال فشل الاتّفاق حول القضايا العالقة

صحيفة اليوم التالي

بالبحر الأحمر..مناورات عسكرية سودانية مصرية

ترك: لن نتحاور مع المركزي بشأن الشرق

المدارس الخاصة: ملتزمون بموجهات التربية بشأن الامتحانات

وزير الريّ الأسبق: سدّ النهضة يزيد المياه المنسابة إلى مصر

المحكمة العليا تشطب طلبًا لوقف تعيينات وزارة الخارجية

صحيفة أخبار اليوم :

– الكتلة الديمقراطية تتهم المركزي برفض حل الخلافات

– ترك: لم نتحاور مع الحرية و التغيير بشأن أزمة الشرق

– وجدي صالح : البرهان غير جاد في نقل السلطة إلى المدنيين

– عاصم البلال الطيب يكتب: ومن بهاك ومن مزايا الرقة عندك

صحيفة الوطن :

– كباشي :القوات المسلحة ملتزمة بالعملية السياسية مع جميع الأطراف

– إجتماع حاسم لأطراف الإطاري اليوم

– قرار من المحكمة العليا بشأن تعيينات الخارجية

– خالد عمر :النظام البائد يعمل على قطع الطريق أمام الإتفاق

صحيفة السوداني :

– (السوداني) تكشف عن معلومات خطيرة حول خلافات الجيش والدعم السريع في ملف الإصلاح.. والدعم ينشر 60 ألف جندي في الخرطوم

– مجمع الفقه الإسلامي: (قيمة زكاة الفطر، صاع من غالب قُوت أهل البلد.. ويجوز إخراجها نقداً 1200 جنيه…

– المحكمة العليا تلغي قراراً بشأن مدير شركة (تاركو)

– البوشي تطالب بإجراءات رسمية بشأن الاعتداء على لاعبي الهلال

– محاولات ”إسرائيلية ـ أميركية” لإقناع السودان بالانضمام لـ”منتدى النقب”

– المبلغ في قضية العميد بريمة ينفي رؤيته لتوباك ورفاقه بمسرح الجريمة

صحيفة النيل الدولية :

– ترك: لن نتحاور مع الحرية والتغيير بشأن أزمة الشرق

– المحكمة العليا تشطب طلبا لوقف تعيينات وزارة الخارجية

– 41,8 طن إنتاج السودان من الذهب للعام 2022

– مجمع الفقه: ألف ومئتا جنيه قيمة زكاة الفطر . اللهم اغفر لود الشيخ ووالديه ومرسلها والمرسلة إليه وجميع المسلمين.

النيلين