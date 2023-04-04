صبري محمد علي (العيكورة)يكتب: تتذكروا قصة (الكمساري) ؟





لو تتذكروا سبق ان كتبت مقالاً تحت عنوان (الكمساري) وقلت ان اجمل انواع التكافل الاجتماعي تلك التي بين سائقي الباصات السفرية واللواري .

حيث إنه عندما يعجز احدهم بسبب مرض او ضعف او (قلة شوف) . فلن يتخلوا عنه وسيجدون له وظيفة داخل الموقف اي عمل يتكسب منه سواء كمساري او تسجيل العربات وتنظيم الادوار والى ما ذلك من المهن الباردة والمناسبة لوضعه الصحي .

واكبرت يومها هذا التكافل والتعاضد وقلت انني لم اجد (توصيفاً) يليق ب (ولدنا) خالد سلك الا هذا الوصف (الكمساري) بعد ان ظهر مرة اخرى تحت مسمى المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية و(اللي هي) دستور المحامين، او الاطاري او حكومة السفارات سمها ما شئت

(فاااا)

الاسبوع قبل الماضي ظهر ولدنا (الكمساري) مبشراً بانه قد تم تسليم الفريق البرهان قال ليك والكلام لسلك بحسب (الانتباهة)

تم تسليم (المسودة الاولى للاتفاق السياسي النهائي)

طيب يا باشمهندس …

لزوم كلام (آآي … لا … ما لكن) دي شنو؟

مسودة اولى ؟ يعني نفهم شنو؟

يعني لو (اب شنب) رفضها تقدموا الثانية فالثالثة الاخرى مش ده الفهم ياهندسة؟

وروووح الباشمهندس ….

فى الكلام عن ورش السمكرة والخيبة والعمالة البعملوا فيها مع (فولكر) وقال ان الورش كانت لهيكلة الحكم ومعها خمسة بروتوكولات تم الانتهاء من مناقشة اربعة وتبقى لهم واحد

وكلام بالشكل ده …

من النوع البخليك تصدق انو الناس ديل خلاس نجضو الحكاية بتاعتهم .

وخلاس المرحلة دي انحنا تجاوزناها وكده وما ترجعونا لوراء .

اي ….

ممارسة الكلفتة والسرقة في وضح النهار بلا تفويض وبلا تكليف شعبي يسرقون ارادة شعب بكامله . ويكفيهم ان

(الشريف مبسوط منهم) او (فولكر) فالامر سيان سمها ما شئت .

ولدنا خالد ….

قال إن (المسودة الاولى) تم تسليمها للبرهان بحضور حميدتي وعضو السيادي الاستاذ الطاهر حجر ..!

شفتو النقاوة دي كيف؟

وطبعاً القحاطة لما يكونوا ناوين السواقة بالخلا بزيدو الخبر كوز موية

فااا

بشطحوا فى الكلام وبجيبوا ليك الاجسام المصنوعة عالمياً

(فااا) ولدنا قال و ….

بحضور ممثلي القوى السياسية والمهنية وحركات الكفاح المسلح)

(سواقة على اصولا)

وبحضور الثلاثية وبين قوسين عشان نحنا كيشة ومغفلين وكده .

قال ليك عن الثلاثية …

(المُيسرة للعملية السياسية) !

لا بالله … صدقناك

ياخ والله لو ضربتوها (اورنيش)

يا هندسة ..

ياهُم المتربصين بخيرات ووحدة هذا الوطن

وياكم انتم العملاء والادوات التي تنفذه بحثاً عن كراسي لم يفوضكم بها احد من العالمين .

(تزعلوا ما تزعلوا فهذه الحقيقة المرة)

قبل ايام كده ….

(عمنا) فولكر وفى افتتاح ورشة الاصلاح الامني والعسكري قال فيما قال لا فض فوه و (حت الله باقي سنونو)

قال يجب دمج النساء فى قوات الامن وقال هذا عادة ما يؤدي لامن افضل !

ده منو ؟

ده العارف بالله على ضلالة من امره الرئيس السوداني من اصل الماني (فولكر)

يا جماعة …..

انتو السودان ده عدم الراجل واللاشنو؟

والرسالة الاخيرة للبرهان والكباشي وابراهيم جابر وياسر العطا والاسماء نذكرها مجردة عمداً ففي سبيل الوطن ترخص الاسماء والرتب والكل فى سبيل الوطن (ارضاً) .

الوطن امانة فى اعناقكم ايها الرجال فمهما علت اصوات الباطل فإن للحق صيحة واحدة فاسمعوها شعبكم وانهوا هذا العبث . فإن لم تطلقوها انتم فسيطلقها اخرون .

قبل ما انسى …

والحدث ان رجلاً (محرماً) بالحج وسمع امرأة تتحدث في غنج وتطلق ضحكة لم تعجب الشيخ الذي انتفض قائلاً (هااا بت) حررم كان ما الاحرام ده كان …..

والكلمة لو لا الصيام لكتبناها لفولكر وادواته

واخيراً

يا سارية القصر ….

انتبهوا للقصر وقاعة الصداقة فالافطار الجماعي ملحوق

فاهمني يا اسطى ….؟

صحيفة الانتباهة