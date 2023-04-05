صبري العيكورة يكتب.. قعر الحَلٌة





يقول الراوي ….

إن اجتماعا (لاولاد عمنا) قحت المركزي بدار حزب الامة . تلوح فيه بخيارات بديلة ودعت مكتبها التنفيذي لاجتماع عاجل !

وفى بعض الروايات انهم قالوا طالما ان الفلول هم من يفرملون الاتفاق الاطاري فسيلجأون لخيارات بديلة …

اظن ان

القحاطة والدعامة …

بهذه الصرخة وصلوا (قعر الحلة) ونقصد بها حلة الملاح المعلومة لاي بيت سوداني

تعال اقول ليك حكاية (قعر الحلة)

(فااا) ….

على ايامنا ونحن صغار كان ممكن (تحرد) الغداء او الفطور لسبب تافه ولكنك كنت تراه عظيما .

ونظرا لهذا التمرد (فعادتن) الاسرة تتجاوز هذا الدلع ويضربوا الغداء و الحلة المدنكلة . و غالبا ما يقترح احد اشقائك على الوالدة غسل الحلة كلكولو حتى لا يبقى لك منها شيئا ولكن الام ذات القلب الحنون تمنع هذه الخطوة وتبقي الحلة بها بعض اثرا من الطبيخ

(فاااا) ….

العصيير كده عمك المتمرد بتعصرو ليك جوعة حااارة

فبرااحة كده بعصر ضنبو وبدخل المطبخ ومعاها صرة وش كده نظام مافى زول يتكلم معاي وكده .

ويمشي على باقي الحلة القبيل داك يقشو ليك كان بباقي الكسرة واللا (رغيفتن بايتي) !

وفى اللحظة دى بتكون الوالدة عاملة حالة طواري

ممنوع الضحك

ممنوع دخول المطبخ

ممنوع التعليق

فاااا تعرف يا (عب باسط)

الحركة العملا الولد الشقي ده ياها حال القحاتة الايامات دي

ليس امامهم الا (قعر الحلة)

يوم سته ابريل جاء

والجيش حا يمشي كلامو

ونحن … غايتو الضحكة بتشرطنا ساي كان غمتناها

صحيفة الانتباهة