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معتصم محمود يكتب: بيان من ناااااار يشبه الهلال

منذ 7 ساعات0

معتصم محمود معتصم محمود

معتصم محمود يكتب: بيان من ناااااار يشبه الهلال

الموج الأزرق

معتصم محمود

بيان من ناااااار يشبه الهلال

أصدر مجلس الهلال بياناً نارياً عبّر بصدق عن نبض الجماهير .

بيان تخلى فيه مجلس الهلال عن المهادنة والطيبة التي اعتبرها الأهلاوية غباء وسذاجة .

كان لا بد من البيان الناري في ظل سكوت المنظومة المصرية على ما حدث .

لا الأهلي و لا الاتحاد المصري أدانوا ما حدث .

لا الخارجية و لا أي جهة من مصر الرسمية أدانت.

على العكس الداخلية المصرية زعمت أن شيئاً لم يحدث وأن المباراة آخر حلاوة !!

نعم آخر حلاوة و الفيديوهات مفبركة من الأخوان !!

الداخلية المصرية لديها بعبع اسمه الأخوان !!

لو فاض النيل و أغرق المدينة لزعموا أن الأمر خلفه الأخوان !!

عموماً لن نلوم الاتحاد المصري على عدم الإدانة طالما أن الاتحاد السوداني لم يدن .

معتصم جعفر يطمع في دخول المكتب التنفيذي للكاف لذلك يخشى غضب الاتحاد المصري فأصدر بيانه الخجول الجبان.

بيان العار تأسف فيه معتصم على ما حدث !!

الأسف فقط على نعت أهل السودان بـ (العبيد وأولاد الوسخة) !!

كل هذه الهتافات وصفها معتصم بـ (غير اللائقة) التي تسبب (ضرر نفسي).

ترى ماذا يريد جعفر من الإساءات حتى يدين و يستنكر !!

ما هي الإساءة التي تتعدى وصف أمهات السودان بالوسخة!!

إن أراد معتصم فوق ذلك من البذاءت فهو موجود في الفيديوهات .

موجود لكنا لا نستطيع كتابة تلك المفردات في صحف تدخل البيوت و تطالعها الأسر و الحرائر.

أعلن الهلال مقاطعة الأهلي وكان عليه مقاطعة الاتحاد السوداني قبل الأهلي .

موقف الاتحاد العام أقرب للأهلي منه للهلال .

حين يصف جعفر تلك الهتافات العنصرية الساقطة بـ (غير اللائقة) إنما يريد تخفيف العقوبة على الأهلي.

ترى ماذا يريد الهلال أكثر من هذا الموقف المتخاذل ليعرف موقف الاتحاد منه !!

لا خير في مجلس الهلال إن سمح لمناديب الاتحاد العام بالسفر رفقة الهلال .

من العبط أن يصرف الهلال على مناديب الاتحاد في السكن والأكل و الشرب والاتحاد يرفض دعم الهلال في قضاياه المصيرية .

ما جدوى سفر مناديب الاتحاد مع الهلال في ظل هذا التخاذل الجبان!!

ترى هل كان سيتخذ الاتحاد ذات الموقف لو كانت الحادثة للمريخ !!

تباً لاتحاد عام المريخ .

حليل بروف شداد .

صحيفة الصيحة