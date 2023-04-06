



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023م

صحيفة الانتباهة

تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي إلى أجلّ غير مسمى

مقتل 5 أشخاص وإحراق مقرّ أمني في أعمال عنف بالنيل الأزرق

الكتلة الديمقراطية تطلب تمثيلاً متساويًا في آلية اتّخاذ القرار

محتجون يغلقون مطار”صبيرة” بغرب دارفور

إعلان اليوم عطلة رسمية احتفاء بانتفاضة 6 أبريل

صحيفة الحراك السياسي

نشر عربات مسلّحة ومدرعات قبل مليونية ذكرى 6 أبريل

الجيش يوقف”إجازات أفراده” والكشف عن نقطتين إضافيتين في خلاف”البرهان” و”حميدتي”

مقاومة الخرطوم تحدّد وجهة مليونية 6 أبريل

مفوضية حقوق الإنسان تطالب السلطات بضمان حرية التجمّعات السلمية

صحيفة السوداني

الحرية والتغيير تعلن تأجيل توقيع الاتفاق النهائي

إغلاق لطرق محدودة في ولاية الخرطوم رفضًا للعملية السياسية

اتّفاق على مجلس سيادة من 9 أعضاء و”300″ نائب برلماني

مقاومة الخرطوم تحدّد وجهة مليونية سلطة الشعب

قوى الاتفاق الإطاري تتسلّم المسوّدة النهائية وتحذّر

العدل والمساواة الجديدة: هناك انقسام سياسي حاد في الشارع

باج نيوز