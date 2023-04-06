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الغالي شقيفات يكتب: رمضان في أمريكا

منذ 5 ساعات0

الغالي شقيفات

الغالي شقيفات يكتب: رمضان في أمريكا

لأجل الوطن

الغالي شقيفات

رمضان في أمريكا

تنبأ مركز لأبحاث التغيُّرات الديموغرافية في الديانات الكبرى أن يُصبح الإسلام أكثر الديانات انتشاراً في العالم بحلول سنة 2070. وأكد المركز أن الإسلام هو الديانة الوحيدة في العالم التي تنتشر أسرع من وتيرة نمو سكان العالم.

توقع مركز “بيو” الأمريكي لأبحاث التغيرات الديموغرافية في الديانات الكبرى أن يصبح الإسلام أكثر الديانات انتشار في العالم بحلول سنة 2070، وأضاف أن الإسلام الديانة الوحيدة في العالم التي تنتشر بوتيرة أسرع من وتيرة نمو سكان العالم، وفق ما أشار إليه موقع جريدة “تلغراف” البريطانية وبواقع الحال الذي نعيشه في أمريكا اليوم والحرية الدينية أصبح شهر رمضان أمر مألوف ولله الحمد أصبحت أعياد الفطر والأضحى عطلة وكل صاحب عمل يدبر أمره إذا كان غالبيه عماله من المسلمين وانتشرت الجوامع والمساجد والدولة توفر الأمن وتقر الدعم ويقيم البيت الأبيض إفطاراً سنوياً للمسلمين ويهنئ الرئيس الأمريكي المواطنين بحلول شهر رمضان في كل عام ويشتري المسلمين الزينة والأنوار والفوانيس والإعلام ويضعوها في البيوت ويحرص مسلمو أمريكا خلال شهر رمضان، كما يحرصوا على الذهاب إلى المساجد، لقرب الصلاة في الصلاة، الحرص على قراءة القرءان، وختمه وحضور الدروس الخاصة التي تصل إلى العامة كما

تجهيز الأسر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، بتحضير مخبوزات العيد في قرب انتهاء رمضان العيد، وتجهيزك على الطريقة الأمريكية “الكوكيز” أو بالطريقة التقليدية، كما تريد ترتيب الأطفال في الصلاة العيدروس والكل حريص على توفير الرياء التقليدية والثقافية مثلاً عندنا جلابية وعمة ومركوب وثوب وعكاز وسديري وبعض مواطني الشرق الأوسط يوفرون الحلوى والألعاب للأطفال وكذلك الطعام وما من مسجد إلا وتجد مياه الصحة والبلح وغيره تفيض عن حاجة المصلين وأمريكا الخير وافر والجو مساعد جداً ممطر في معظم الوقت ورمضان بارد والإيمان أقوى نادراً ما تجد شخص مسلم في أمريكا لا يصوم عكس بلاد المسلمين والمهم في الأمر تمسك الأجيال بالعادات والتقاليد العربية والإسلامية وتم نقل ثقافة الإفطار الجماعي والضرا وكان الزميل عبدالباقي الظافر قد نشر صورة للبرش في أمريكا وجدت رواجاً كبيراً والزميل الظافر الذي غادر أمريكا للعمل في قناة الجزيرة كان من أوائل المؤسسين لبرش رمضان الضرا المحكوم بظروف الطقسً ما يزال الخير موجود في أمة الإسلام، حيث قام ثلاثة أشخاص في شيكاغو بشراء كنيسة بمليون دولار وتحويلها لمسجد والآن رمضان في أمريكا أصبح رمضان بطعم الوطن وأمريكا دولة عادلة وبها قدر كبير من حرية الأديان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا يروى (الله ينصر الدولة العادلة وأن كانت كافرة (ولا ينصر الدولة الظالمة وأن كانت مؤمنة).

ومسجدنا الذي نصلي فيه معظم المصلين من الشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق وهم الأكثر تمسكاً بدينهم وكذلك الأفغان.

صحيفة الصيحة