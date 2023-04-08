هاجر سليمان تكتب.. مخدرات بريدية





أصبح البريد من اخر واحدث الوسائل التى تستغل فى عمليات تهريب المخدرات بين الدول ونذكر على سبيل المثال لا الحصر حادثة تهريب كميات من الهيروين فى حافظات قادمة من البرازيل قبل عدة اعوام تمكنت الجمارك من ضبطها والكشف عنها وفك طلاسمها وكانت قادمة فى طرد بريدى وايضاً قبل يومين تابعنا القنب الهندى الذى ضبطته الجمارك وكان ضمن طرد بريدى والكمية قدرت باكثر من مائة وسبع واربعين جراماً من القنب المخدر تم اخفاؤها بعناية داخل علب كريمات ولفها بشريط لاصق ودسها فى طرد بريدى ولكن رغم كل محاولات الاخفاء الا ان الجمارك كانت يقظة واستطاعت كشفها وضبطها واتخاذ الاجراءات القانونية .

الجمارك لم تغفل جانب البريد فخصصت قوات متخصصة لمراجعة البريد الوارد والصادر والتدقيق عليه واتخاذ ما يلزم من تدابير فى ظل التطور الملحوظ لمافيا المخدرات وعصابات التهريب المنتشرة على مستوى العالم والاقليم .

رغم تنامى العصابات الا ان الجمارك طورت آلياتها واستبقت تلك العصابات بخطوة من حيث تطوير الكادر البشرى والتأهيل والتدريب واستحداث الادارات المتخصصة مثل ادارة المخاطر التى ظلت تحقق انجازات كبيرة وضبطيات منقطعة النظير بجانب استخبارات الجمارك ودورها الفاعل فى كشف عمليات التهريب وتوفير المعلومات .

اصبحت ادارات رئاسة قوات الجمارك من اقوى الادارات ولها ادوار فاعلة فى الحد من عمليات التهريب وتم استجلاب احدث الاجهزة مؤخراً والتى هى قادرة على الكشف عن محتويات الطرود والحاويات هذا بالاضافة الى (قرون الاستشعار) التى تمتلكها ادارتا المخاطر والاستخبارات فى جمع المعلومات وتحليلها ومتابعتها ورصد المخاطر والعمل على تفكيكها ودرئها .

مؤخراً اتجهت انظار مافيا العالم صوب السودان الا ان الجهود التى ظلت تبذلها قوات الجمارك فى مكافحة الجريمة وحماية الثغور وتشديد الرقابة على الواردات والصادرات كان لها اثر كبير فى تحجيم ظاهرة المخدرات الواردة الى البلاد، واصبحت كل الضبطيات التى تتم فى فترات متباعدة لا تخرج عن سياق كونها عصابات انفرادية تمارس انشطة هدامة تهدف لتحسين اوضاعها المالية .

لا بد من تكامل الجهود بين الاطراف والجهات ذات الصلة بخلق شراكة ذكية بين الجمارك وبنك السودان ونيابة غسل الاموال بحيث يتم تبادل المعلومات بين هذه الاطراف حتى تتمكن من مراقبة ارصدتهم البنكية واتخاذ اجراءات فى مواجهتهم تحت طائلة غسل الاموال .

تعتبر مسألة تطوير العمل الجمركى من اهم المسائل التى من شأنها حفظ هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، لذلك بات من الضرورى الانفاق على العمل الجمركى من حيث توفير المعينات اللوجستية واحدث اجهزة الاتصال والاليات المتطورة التى من شأنها الكشف عن محتويات الطرود باحجامها المختلفة بجانب الحاجة لاجهزة (ارش) تسهم فى حفظ اقتصاد البلاد .

كسرة ..

حماية الثغور وسد الثغرات من اهم عوامل نهضة وبناء الامم لما لها من دور كبير فى حفظ العقول وحفظ الشباب والاطفال والمكافحة الاستباقية لتهريب المخدرات والعقاقير والمواد غير المطابقة كما ان للجمارك دور كبير حتى فى الكشف عن محتويات المصنفات والكتب الادبية لذلك دورها كبير.

صحيفة الانتباهة