معتصم محمود يكتب: الهلال وتوافه الأقلام
الموج الأزرق
معتصم محمود
الهلال وتوافه الأقلام
رغم أن مباراة الهلال والأهلي خرجت من الصياغ و لم تعد مجرَّد مباراة كرة قدم، بل معركة كرامة لكل أهل السودان إلا أن توافه الأقلام لم ترتفع لمستوى الوطنية .
▫️المصالح الشخصية التافه أغلى عندهم من الوطن وأهله .
▫️ليس مهم أن يُنعت أهل السودان بالعبيد وأولاد الوسخة، المهم أن ترضى عنهم القاهرة وتحافظ لهم على عقار الرحاب .
▫️نعم، هناك مكايدات بين الأزرق والأحمر لكن حين يُمس الوطن في أصله وتُهان كرامته تزول عند ذلك العصبية الضيِّقة وتتوحد الأقلام خلف راية الوطن .
▫️تلك قواعد المهنية التي تدوس عليها الأقلام التي لوَّثت المهنة بالسعي، بل الركض خلف المال الحرام .
◻️لا يهم مصدر المال وفي ستين المبادئ والقيم .
▫️مال مكرمات أو هبات دول الجوار .
▫️من عجب أن يبلغ الحقد على الهلال محاولة تبرئة المقبور لاراش .
▫️لاراش الذي أجمع كباتن مصر في حلقة تلفزيونية شهيرة بأنه ظلم الهلال .
▫️لاراش الذي يعلم الكل أنه تلقى رشوة دولارية من الأهلي تم استرجاعها منه في المطار .
◻️من عجب أن هذا القلم المتمصرن يزعم أن هلال(87) كان فريق أي كلام.
▫️فريق يصل النهائي الأفريقي يصفه بأنه تعبان .
▫️حين يُحلل لاعب الكرة الطائرة مباريات القدم نقرأ مثل هذا الكلام الرخيص البليد .
▫️وفقاً للنتائج فإن هلال (87) هو الأفضل في تاريخ السودان .
▫️سيظل هلال (87) هو الأفضل حتى يصل فريق آخر لنهائي الأبطال ويحقق ما حققه رفاق طارق وكندورة .
◻️قوة هلال {87} أقر بها حسني مبارك وهو يشد يد منقستو في المقصورة و يهمس في أذنه (أنتو رجاله بجد).
▫️عموماً .. الهلال لا يحتاج لشهادة لاعب الكرة الطائرة .
▫️شهادة الهلال موجودة كأرقام في أضابير الفيفا ودفاتر الكاف .
▫️الهلال فريق القرن بتوقيع الكاف .
▫️الهلال الأول في السودان في تصنيف الكاف .
▫️الهلال وحده من وصل نهائي الأبطال .
▫️الهلال وحده من أقام نهائي الأبطال في السودان .
▫️الهلال هو السودان .
💊 كبسولات
▫️يا سلام على بروف حسن علي عيسى وهو يخوض حرباً ضروس دفاعاً عن الهلال .
▫️بروف عيسى يمسك بأكثر من ملف في وقت واحد .
▫️يتابع مع المحامي الأروربي شكوى الفيفا ومع الخبير السوداني شكوى الكاف ومع الاتحاد العام تنسيق الشكاوى .
▫️بروف عيسى يراسل الأندية الأفريقية الصديقة لحشدها ضد عنصرية المدلل في ذات الوقت الذي يترجم فيه الفيديوهات و الخطابات لعديد الجهات .
▫️الأمين العام يقوم لوحده بعمل الأمانة العامة .
▫️رغم المرض إلا أن بروف عيسى يتحامل على نفسه لأجل الكيان .
▫️سيذكر التاريخ في صفحاته البيضاء اسم بروف عيسى كأقوى وأشطر من جلس على كرسي الأمانة العامة منذ أن كان اسمه السكرتير .
▫️صحيح أن عيسى انخذل في تواضع قدرات نائبه رامي لكنه تحمل المسؤولية لوحده وأجاد .
▫️الأمين العام أيقونة الهلال.
صحيفة الصيحة