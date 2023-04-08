معتصم محمود يكتب: الهلال وتوافه الأقلام





الموج الأزرق

معتصم محمود

الهلال وتوافه الأقلام

رغم أن مباراة الهلال والأهلي خرجت من الصياغ و لم تعد مجرَّد مباراة كرة قدم، بل معركة كرامة لكل أهل السودان إلا أن توافه الأقلام لم ترتفع لمستوى الوطنية .

▫️المصالح الشخصية التافه أغلى عندهم من الوطن وأهله .

▫️ليس مهم أن يُنعت أهل السودان بالعبيد وأولاد الوسخة، المهم أن ترضى عنهم القاهرة وتحافظ لهم على عقار الرحاب .

▫️نعم، هناك مكايدات بين الأزرق والأحمر لكن حين يُمس الوطن في أصله وتُهان كرامته تزول عند ذلك العصبية الضيِّقة وتتوحد الأقلام خلف راية الوطن .

▫️تلك قواعد المهنية التي تدوس عليها الأقلام التي لوَّثت المهنة بالسعي، بل الركض خلف المال الحرام .

◻️لا يهم مصدر المال وفي ستين المبادئ والقيم .

▫️مال مكرمات أو هبات دول الجوار .

▫️من عجب أن يبلغ الحقد على الهلال محاولة تبرئة المقبور لاراش .

▫️لاراش الذي أجمع كباتن مصر في حلقة تلفزيونية شهيرة بأنه ظلم الهلال .

▫️لاراش الذي يعلم الكل أنه تلقى رشوة دولارية من الأهلي تم استرجاعها منه في المطار .

◻️من عجب أن هذا القلم المتمصرن يزعم أن هلال(87) كان فريق أي كلام.

▫️فريق يصل النهائي الأفريقي يصفه بأنه تعبان .

▫️حين يُحلل لاعب الكرة الطائرة مباريات القدم نقرأ مثل هذا الكلام الرخيص البليد .

▫️وفقاً للنتائج فإن هلال (87) هو الأفضل في تاريخ السودان .

▫️سيظل هلال (87) هو الأفضل حتى يصل فريق آخر لنهائي الأبطال ويحقق ما حققه رفاق طارق وكندورة .

◻️قوة هلال {87} أقر بها حسني مبارك وهو يشد يد منقستو في المقصورة و يهمس في أذنه (أنتو رجاله بجد).

▫️عموماً .. الهلال لا يحتاج لشهادة لاعب الكرة الطائرة .

▫️شهادة الهلال موجودة كأرقام في أضابير الفيفا ودفاتر الكاف .

▫️الهلال فريق القرن بتوقيع الكاف .

▫️الهلال الأول في السودان في تصنيف الكاف .

▫️الهلال وحده من وصل نهائي الأبطال .

▫️الهلال وحده من أقام نهائي الأبطال في السودان .

▫️الهلال هو السودان .

💊 كبسولات

▫️يا سلام على بروف حسن علي عيسى وهو يخوض حرباً ضروس دفاعاً عن الهلال .

▫️بروف عيسى يمسك بأكثر من ملف في وقت واحد .

▫️يتابع مع المحامي الأروربي شكوى الفيفا ومع الخبير السوداني شكوى الكاف ومع الاتحاد العام تنسيق الشكاوى .

▫️بروف عيسى يراسل الأندية الأفريقية الصديقة لحشدها ضد عنصرية المدلل في ذات الوقت الذي يترجم فيه الفيديوهات و الخطابات لعديد الجهات .

▫️الأمين العام يقوم لوحده بعمل الأمانة العامة .

▫️رغم المرض إلا أن بروف عيسى يتحامل على نفسه لأجل الكيان .

▫️سيذكر التاريخ في صفحاته البيضاء اسم بروف عيسى كأقوى وأشطر من جلس على كرسي الأمانة العامة منذ أن كان اسمه السكرتير .

▫️صحيح أن عيسى انخذل في تواضع قدرات نائبه رامي لكنه تحمل المسؤولية لوحده وأجاد .

▫️الأمين العام أيقونة الهلال.

صحيفة الصيحة