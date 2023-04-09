صباح محمد الحسن تكتب: طبختان في إفطار العطا!!





الناظر في مرآة المشهد السياسي الآن، يرى إنعكاس الدور المصري وإطلالته من جديد، فالتدبير السياسي وجهه كان بازغا في مائدة الإفطار الرمضاني بمنزل الفريق ياسر العطا، تجلى ذلك في حضور السفير المصري للإفطار، في وقت ينفطر فيه قلب المواطن السوداني، بحرقة التمييز العنصري والنعت البذيء الذي تعرض له في بلد السفير، وقوات الشعب المسلحة لم تقف بجانب شعبها لترد له كرامته بعد الإهانة العلنية، فالمؤسسة العسكرية كرمت وأكرمت السفير وشاركته (الملح والملاح) وجلست معه على طاولة واحدة ورفعت عنه الحرج الذي يستدعي عنده رغبة الاعتذار.

لكن لأن مصلحة القيادة فوق الوطن فظهور السفير المصري في المائدة، يكشف النقاب عن من هو صاحب الحصان الذي يجر عربة البرهان الآن نحو خيار البديل السياسي، فشهية السفير مفتوحة بلا شك، بعد أن وضع أمامه البرهان المقبلات السياسية لإمكانية نكوصه عن الإطاري، فالبرهان قالها صراحة إنه من الواجب علينا إن فشلت العملية السياسية أن نتنحى نحن والكتلة الديمقراطية والمركزي لأننا فشلنا، فالرجل دائما يتعمد أن يدمغ فشله بالآخرين ليعم شره، ولو كان نجاحا قطعا لجعل الأمر يخصه!!

لكن هل خطة البرهان لإعلان حكومة بديلة تسير بخير، أم أن ثمة بعض المعوقات التي تعترضها، فالخطة قدمت خارجيا لعدد من الدول التي قال البرهان لها أنه يرغب في تشكيل حكومة تصريف أعمال لحين أن يتم التوصل الي اتفاق شامل أن كان (عسكري عسكري) أو (مدني مدني) ساعدته مصر في طريقة تقديم الطبق بشكل مغري، لكن جاءت النتيجة صادمة، فقد رفضت كل الدول العربية الطبق، واغلقت الدول الغربية بابها، وذلك لعدة اسباب، اولها أن مصر الآن ليست هي الشيف المميز في تقديم الطبخات السياسية، تجاوزتها الوصفات السحرية الحديثة لبعض الدول، لذلك فشلت في خاصية الإقناع.

ثانيا قالت الدولة العربية أن الحكومة البديلة للاطاري ستكون حكومة مرفوضة من كبرى الدول التي تربطها معها مصالح كبرى، ثالثا أن حكومة تصريف أعمال هي فتح نافذة لعودة الاسلاميين من جديد وهذا من اهم اسباب الرفض اقليميا ودوليا، رابعاً أن البرهان اصبح شخصية قيادية فاقدة للدعم والسند الخارجي والداخلي، لذلك أن بضاعة البرهان بارت في الاسواق الخارجية، لكن (بني كوز) مازالوا يحاصرونه وهما ً أن (البشير حكم ثلاثين عاما معزولا) هذه القراءة القاصرة المشلولة، التي لا تحسب أن الشعب وقت ذاك ليس هو الشعب الآن، والشارع بعد الثورة لا يضاهيه خطر على الحكام، وهو الذي أجبر الدول العظمى أن تجعل خيارها من خياره، كما أن وعي الثورة المتقد شبابا وحيوية أكبر من العقليات السياسية الشائخة، فالفلول ليست خاسرة وربما تكون منتقمة، لكن البرهان هو الخاسر الأكبر إن تهور سيودع ملكه للأبد.

ولايفوت على القارئ في كتب التفسير والتحليل المنطقي، تعريف الخواء السياسي هو أن يكون الانقلاب على الإطاري بذات الأدوات التي استخدمت في الانقلاب على حكومة الثورة، فلول وأرادلة!!

طيف أخير:

احتجّ البعض على تحركات السفير الإمريكي وتوغله في المجتمع السوداني، والسفير المصري ظهر في إفطار العطا كمناسبة اجتماعية، واستمع للبرهان وهو يحكي أدق تفاصيل الدولة والقضايا الوطنية أمامه ولم يعترض أحد!!

صحيفةالجريدة