سراج الدين مصطفى يكتب: خواطر رمضانية





نقر الأصابع

سراج الدين مصطفى

خواطر رمضانية

(1)

في عز قبضة حكومة ثورة الإنقاذ صدرت صحيفة (الحرية) في وقت كانت فيه الصحافة تعاني من الرقابة (القبلية والبعدية) لجهاز الأمن الذي كان يدين بالولاء الكامل والمطلق لحكومة عمر البشير .. حيث كان هو اليد التي يبطش بها.. ورغم تلك الرقابة اللصيقة قدمت صحيفة الحرية أنموذجاً للصحافة المتمردة والخلاقة ولعل خطها التحرير المصادم كان سبباً في مصادرتها كثيراً و اعتقال قيادتها.. ولكن وجود الناشر عبدالرحمن اسحق وإيمانه المطلق بالفكرة كان سبباً في استمرارها لأنه لم يبخل عليها في ظل حرب ضروس من أجهزة الدولة والشركات الكبرى التي كانت تمنع عنها الإعلان.

(2)

في صحيفة الحرية عايشنا عن كثب المناضل (الحاج وراق) والمرأة الحديدية (آمال عباس) والراحل سعد الدين إبراهيم عليه رحمة الله.. كنت مبهورًا بهم حد الدهشة.. ولعلي في تلك الفترة كنت كثير الجلوس مع الأستاذة آمال عباس.. وهي كما معروف مثقفة من الطراز الرفيع ولا يفارقها الكتاب مطلقاً.. لذلك تتمتع كتاباتها الصحفية بالثراء اللغوي والتنوع في المواضيع.. في مكتب آمال عباس راجعت كتاب (طبقات ود ضيف الله ) وغيره من الكتب.

(3)

كان للأستاذة آمال عباس اهتمام خاص بشعر الدوبيت وتحفظ الكثير منه.. فهي يمكن أن ترد على أي كلمة بمربع من الدوبيت.. ومعها تجولت في البطانة في سيرة ود شوراني.. وطه ود ضحوية.. ووقفنا عند عكير الدامر وغيرهم من رموز شعر الدوبيت.. وأصبح اهتمامي أكبر بكل ما يخص شعر وشعراء الدوبيت.. لذلك اقتطع جزء عزيز من وقتي لمتابعة برنامج (أنفاس البوادي) الذي يبث على قناة البلد يومياً.. فهو برنامج مختلف عن كل برامج رمضان في القناة ذات نفسها أو بقية القنوات ذات الأفكار المستنسخة والمستهلكة وكان اختيار مقدم البرنامج (محمد الوسيلة) موفقاً للحد البعيد فهو شاب متمكن وصاحب حضور عالي وسطوة مدهشة.

(4)

ذات مرة سافر الأخ الحبيب هيثم كابو للقاهرة لتغطية مهرجان الأوبرا رفقة الدكتور وقتها الفاتح حسين (حالياً بروفيسور وعميد لكلية الموسيقى والدراما) كان هيثم كابو يحرر الملف الفني في جريدة الحرية وهو ملف أسبوعي من أربع صفحات.. وكابو بطريقته المشاغبة وقتها خلق جمهوراً كبيراً للملف الفني وكان من الصعب غياب الملف عن الصدور بسبب سفر هيثم كابو.. ويبدو أن سعدالدين إبراهيم.. الراحل النبيل.. وقتها قرر بأن أحرر الملف الفني رغم هشاشة تجربتي وقتها.

(5)

وهذه حكاية طويلة سوف أعود لها تفصيلاً في مقبل الأيام.. المهم في الأمر أن أستاذي ومعلمي سعدالدين إبراهيم طلب مني إجراء حوار مع الشاعر الكبير والصحفي المحترم ( فضل الله محمد).. وسعد الدين إبراهيم اختاره تحديدًا لأنه يعلم محبتي للموسيقار (محمد الأمين) وذلك يعني إنني بالضرورة أعرف فضل الله محمد.. وهو لاحقاً قال لسعد الدين ابراهيم (هذا أفضل حوار لي في السنوات الأخيرة).. وكان ذلك دافع معنوي كبير لشاب في مقتبل حياته الصحفية.

(6)

ولعل محبتي لمحمد الأمين كانت سبباً طاغياً لأني كنت وقتها لا أرى في الدنيا أي مطربا غيره.. وربما حتى الآن بدرجة أقل.. لأني بعد زمن طويل فتحت آفاق الاستماع لغيره لضرورات التنويع.. والأهم في سماعي لمحمد الأمين ومحمد وردي والكابلي وصلاح مصطفى وزيدان وأحمد الجابري.. أصبحت أذني عبارة عن لجنة إجازة أصوات وألحان وذات غربال ناعم لا يمر من خلاله فنان مثل أحمد بركات أو جمال فرفور.. وبذكر جمال فرفور.. فهو رغم أنه لا يقع في دائرتي السماعية فهو للحق يضفي روح جميلة في كل البرامج التي يشارك فيها ولعل النجاح النسبي الذي يحققه برنامج يلا يغني لفرفور فيه سهم موفور.

صحيفة الصيحة