إسماعيل حسن يكتب ..الشفقة تطير





حسن يكتب ..الشفقة تطير

وكفى

لتذكير فقط… اتفقنا في هذه الزاوية قبل يومين

على أننا حتى إذا لا قدر اللـه – خسرنا نتيجة مباراة

اليوم أمام تشرين السوري، وودعنا البطولة العربية

كما ودعنا البطولة األفريقية قبل أيام، فإن ريكاردو لازم

يستمر..

اتفقنا كذلك الي ان بصمته رغم م ظروف التفكك

الإداري، والغيابات واإلصابات وسط الالعبني وتمرد

بعضهم، ب دأت تظهر.. وأن مستوياتنا في تصاعد

مستمر منذ أول مباراة له معنا، حتى املباراة األخيرة

أمام تشرين السوري.. واقتنعنا بأنه إذا مُنح املزيد من

الفرص يمكن أن ينهض بالفريق ويعيده إلى منصات التتويج ..

وهنا أبصم بالعشرة على أننا لو منحناه الفرصة بالفعل ليكمل املوسم الحالي،

ويواصل في املوسم القادم، فسيكون بالتأكيد أفضل ألف مرة من أن نأتي بمدرب جديد

يبدأ من الصفر..

نجدد فيه الثقة ونمنحه كافة الصالحيات ليبقي على الالعبني الذين يريد أن يبقى

عليهم.. ونشطب الالعبني الذين لا يرغب فيهم.

ارحموا المريخ إخوتي وأبنائي الاجلاء ، يرحمكم اللـه.. كفانا تنظيراً وشفقة وتسرعاً..

طالما أن الغالبية مع استمرار ريكاردو فما على القلة التي ترفض بقاءه إال أن تقتنع

بأن رأي الجماعة ال تشقى به البلاد.. وترضخ له..

الشفقة تطير..

آخر السطور

لا حول ولا قوة الا باللـه… ألهذه الدرجة تخلت الرأسمالية

المريخ عن فريقها فأصبح يستجدي الرأسمالية األجنبية

لتدعمه بالمال الكافي؟

أوكتاي ثم التازي وأخيراً ابن حفتر..

سامحكم اللـه أصحاب األموال املريخاب.. أما تستحون

من أنفسكم؟

رأسمالي واحد لن يستطيع الصرف وحده.. فلماذا لم

ينبر واحد منكم لتشكيل لجنة تضم أكبر عدد ممكن من

الرأسمالية المريخاب إلغنائه عن استجداء الرأسماليني

الجانب؟

أتانا الوالي فلم يجد العون من الآخرين.. وعندما شكل مجلس اللوردات خذلوه..

وكذلك كان الحال مع حازم ومع أبو جيبني اآلن.

وإذا كان على رأيي فإن الوقت مناسب جداً اآلن ألن يتوحد الثالثة في مجلس شرف

يتولى الصرف على احتياجات الفريق من وإلى، ويمكن دعمه – أي مجلس الشرف – بمن

يرغب من أصحاب المال والاعمال ، ليغنينا عن تسوُّ ل من هم ليسوا منا.

جماهير املريخ تواصل الصرف على املتطلبات السهلة، على أن يتكفل مجلس الشريف المهام الكبيرة مثل الاستاد التسجيلات….. فما رأيهم؟

وكفى.

صحيفة الصيحة