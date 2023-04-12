



معتصم محمود يكتب: بالواااااضح ما بالدس

الموج الأزرق

معتصم محمود

بالواااااضح ما بالدس

طاقم تحكيم من مروي أدار مباراة أهلي مروي أمام ضيفه الأمل العطبراوي

برروا يومها أن الشارع مغلق والحكام لم يتمكنوا من الحضور لمروي فتم تعين حكام من مروي !!

كذبة ساذجة لأن الحكام يغادرون قبل يوم من المباراة فضلاً عن أن كوبري سوبا يظل مفتوحاً .

في المباراة الثانية ضد الفلاح حضر ذات الطاقم !!

لم يجدوا هذه المرة مبرراً لفرض ذات الحكم وطاقمه، بل والمراقب من مروي !!

شهدنا الكثير من عمليات التلاعب بنتائج المباريات لكن مثل هذا الذي يحدث في مروي غير مسبوق .

أساليب فاااااسدة وعلى عينك يا تاجر .

مدير الكرة بالفلاح اعترض على ركلة جزاء وهمية فتم طرده من الملعب بالبطاقة الحمراء !!

طرد ليس من الملعب، بل من الإستاد !!

قرار عجيب، لكن المقصود تبيَّن لاحقاً حين تعرَّض مدير الكرة لاعتداء وحشي من رجال الشرطة !!

مهمة المراقب كانت طرده خارج الإستاد لتكمل الشرطة باقي المهمة !!

المراقب نفسه شرطي والمعتدون زملاء وكده !!

حين تكون طبال لرئيس الاتحاد يمكن أن تكون مراقباً !!

بلغ الهوان بالممتاز أن يراقب مبارياته وداعة !!

لن أصف وداعة بالفاقد التربوي، أطلب منه أن يوضح مؤهلاته و لو ثانوي !!

عموماً ما حدث في مروي جريمة يندى لها الجبين .

جريمة أكبر بكثير من حادثة مباراة شمبات .

في مباراة شمبات يظل المتهم مجلس شمبات أما في مروي فالشغل شغل اتحاد عام .

شغل لجنة مسابقات ولجنة حكام !!

حيث يكون رب البيت بالدف ضارباً/ فشيمة أهل البيت كلهم الرقص .

رقصني يا جدع، على واحدة و نص .

كبسولات

الصيني شاهدناه يلعب أساسياً لأول مرة أمام المنامة .

لعب عماد بمزاج هجومي وشكل صداعاً لدفاع أصحاب الأرض .

الصيني حوّل يمين الدفاع من ثغرة لمركز قوة .

نجاح الصيني أزعج خصوم الهلال و صحى فيهم أوجاع قديمة .

موقع مريخي يكره الهلال زعم أن جماهير الهلال غاضبة من الصيني بسبب ركلة الجزاء !!

الركلة غير صحيحة يا ناس )سوبرتاق(ثم أن الركلات جزء من اللعبة.

جماهير الهلال مبسوووطة من الصيني .

الغاضب من الصيني ليس جمهور الهلال .

الذين تركهم الصيني هم الغضبى.

الغضب الحقيقي من الصيني سيكون يوم القمة .

يومذاك الصيني سيتقلد الشارة ويرفع الكأس .

زعل جد .

الصيني، دولار واسترليني .

صحيفة الصيحة