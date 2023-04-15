معتصم محمود يكتب: طلعت فبركة إعلامية !!





في (3) مارس الماضي أعلن إعلام الاتحاد العام عن تكفل الاتحاد السعودي بكل نواقص المدينة الرياضية .

▫️يومها وزع إعلام الاتحاد خبر رسمي جاء فيه (من جهته أعلن رئيس الاتحاد السعودي سعادة ياسر المسحل عن تكفل الاتحاد السعودي باستكمال كل نواقص الملعب الأولمبي من غرف لاعبين وإجلاس وكاميرات المراقبة وتقنية الفيديو (الفار) وتجهيز كل التفاصيل التي يحتاجها الملعب حتى تتم إجازته بواسطة الكاف في أقرب وقت ممكن)

▫️بعد مرور أكثر من شهر تراجع الاتحاد و نفى الخبر !!

▫️قال إيه : المبلغ لم تتم المصادقة عليه !!

▫️يا عيب الشووم يا اتحاد .. كل الهيصة طلعت كضب ساااااي !!

▫️يعني قبل التصديق حددتوا مصاريف المبلغ في الأجلاس و غرف اللاعبين و حتى الفار !!

▫️كل الكلام دا طلع ونسه ساااااي !!

▫️ونسه سااااي من بنابر مريم ست الشاي !!

▫️غايتو دي فضيحة إعلامية و إدارية غير مسبوقة .

▫️فضيحة و مهزلة أكبر من مهزلة منسق الاتحاد العاوز يبقى منسق مباريات الكاف و هو يجهل الإنجليزي !!

▫️كلو منك يا بهاء الدين .

◻️نحن مع معتصم جعفر وهو يحاول تلميع نفسه وصناعة إنجاز له .

▫️منذ انتخابه وجعفر غارق في الفشل .

▫️كل المنتخبات رسبت وخرجت من المنافسات .

▫️خروج مقرون بفضائح مثلما حدث لمنتخب الناشئين المطرود من إثيوبيا بالتزوير .

▫️جريمة لوثت سمعة البلد ورغم ذلك لم تتحرَّك أية جهة للتحقيق والعقاب .

▫️الوزارة قاعدة ساااااي .

▫️بعد المنتخبات كل الأندية

خرجت من المنافسات ولم يتبق إلا الهلال .

◻️الهلال بات كما الشامة في خد الكرة السودانية .

▫️وسط كل هذا الفشل يحاول معتصم أن يحرز إنجازاً .

▫️إنجاز يحاكي به بروف شداد الذي أتى بقطعة أرض الاتحاد العام وشيَّدها بدعم سعودي وبعدها شيَّد الأكاديمية .

▫️لو لم يفعل شداد غير إنجاز المقر و الأكاديمية لكفاه .

▫️شداد شيَّد مقر الاتحاد العام من (3) طوابق بنصف مليون دولار و اتحاد جعفر صرف في أقل من عامين (3) ملايين دولار على معسكرات المنتخبات !!

▫️المنتخبات التي خرجت من كل البطولات !!

▫️شداد شيَّد مقر الاتحاد أبو (3) طوابق بنصف مليون دولار و اتحاد جعفر شيَّد غرفتين زنك جوار ملعب الأكاديمية بـ 600 ألف يورو !!

▫️كلفة غرفتين زنك أعلى من كلفة مبنى من (3) بكامل محتوياته من أثاث !!

▫️الطريف أن معتصم هاجم شداد بسبب بلاغ أموال الاتحاد العربي التي أعادها معتصم صاغراً ثم هاجم شداد وقال (شداد بعرف نحن منو وأولاد منو)

▫️حلوووه .. نحن منو .

▫️نقول لمعتصم : أسعى لإنجاز حقيقي بعيداً بعيداً عن الادعاءات الجوفاء الكاذبة .

▫️إعلامك هزيل ويورطك موارد التهلكة .

▫️لو كتب عن مشاريع مشتركة بين الاتحادين السوداني والسعودي و دعم مرتقب لما تكلم .

▫️إعلامك المفتقر لأدنى مطلوبات التأهل دخل في التفاصيل و وصل حتى غرف اللاعبين !!

▫️بالمناسبة، محاولة نيل رضاء الناس بدون فعل ذميم نهى عنه كتاب الله .

▫️قال تعالى في سورة آل عمران ( وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ).

صدق الله العظيم

صحيفة الصيحة