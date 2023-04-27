ما الذي يحصل الآن من حميدتي وقواته المنتشرة ؟؟





ما الذي يحصل الآن من حميدتي وقــواتـه المنتشرة ؟؟

خروج عن الطاعة..

تمرد على الدولة..

ترويع للآمنين والمواطنين..

إفساد في البلد

تضييع للحقوق

شق عصى المسلمين

بغي وعدوان وظلم

قتال تحت راية عمية جاهلية

مخالفة لأمر الله ورسوله

وكلنا نعـلـم: أن الـقــوات المسـلحة هي المـسؤول الرئيس عن حفظ البلد وأمنها وشعبها، وهي الجهة الأساسية التي يجب أن يكون كل سلاح تحت إمرتها وسلطانها، وهي التي تحمي البلاد من أي تدخل خارجي،، وهذا أمر معروف عند كل عاقل..

تقبل اللهُ موتاهم في الشهداء وشفى مريضهم وجريحهم..

ماذا لو حكَّـم أتباع حميدتي (عقولهم) ووضعوا السلاح وحافظوا على بلدهم وعصموا دماءهم ودماء المواطنين ؟

نحن بنتكلم بالشرع لا بالعاطفة، وبالدين الذي ندين الله به لا بمجرد الأهواء والنعرات الجاهلية،، وما عندنا حاجة في الدنيا دي خايفين عليها والحمد لله..

فعندنا في الشرع شيء اسمه (خروج على الحاكم) وهو الذي نراه الآن.. إي ورب الكعبة..

ومتى كانت الديمقراطية دينا وشرعا حتى يُــقاتل الإنسان من أجلها ؟

هل الشخص يقاتل من أجل أن تكون كلمـة الله هي العليا أم يقاتل من أجل الديمقراطية، أيهما الحق..؟

وياليت إخواننا طلاب العلم في السودان كله يقفوا وقفة شرعية دينية ويكونوا عونا لإخوانهم وسنداً لبلادهم ووطنهم..

اللهم أصلح حال بلادنا ووفق قادتها لكل خير وبر، واصرف عنا كيد الكائدين ، وتربص المتربصين، ومكر الخائنين وكل عميل..

فوقوفك أخي المسلم بجانب القوات المسلحة موقف شرعي ديني لا علاقة له بأي شيء آخر كما يروج البعض للأسف..

فأكثروا من الدعاء أيها الإخوان والتضرع لله..

✍️ بـلـه حـسونه.